Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 мая

В Узбекистане растет количество регионов, освободившихся от COVID-19. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме COVID-19 к этому часу.

Данные по количеству новых пациентов

Количество выявленных случаев достигло 2094 человек.

Динамика выздоровлений

На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 1263 человека. Например, В Наманганской области полностью выздоровели еще 17 пациентов.

Более того, в Узбекистане растет количество регионов, освободившихся от COVID-19, Кашкадарьинская и Джизакская области объявлены территориями, свободными от коронавирусной инфекции.

Таксистам нельзя возить пассажиров

Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей.

Технологии VS коронавирус

Китайский стартап "Rokid" разработал "умные очки" для борьбы с COVID-19. Ношение очков позволит моментально измерять температуру и распознавать симптомы.

Экономические последствия

Согласно экспертам, 85% авиакомпаний мира находятся под угрозой банкротства, и что без государственной поддержки они могут обанкротиться до конца года. Для восстановления спроса на пассажирские перевозки до докризисного уровня может потребоваться три года.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Согласно ВОЗ, страны должны с осторожностью смягчать карантинные меры, будучи готовыми к возможной повторной вспышке COVID-19.

Ирландия продлила карантинные ограничения на выход из дома в связи с коронавирусом до 18 мая.

В Австрии продолжается поэтапное снятие карантина. Со 2 мая возобновили работу все магазины, многие предприятия сферы обслуживания, в частности парикмахерские.

В Узбекистане запрещено перевозить людей в такси - ГУБДД >>

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.