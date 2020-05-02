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Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 мая

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14045529/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-2-maya.html

В Узбекистане растет количество регионов, освободившихся от COVID-19. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме COVID-19 к этому часу.

Данные по количеству новых пациентов

Количество выявленных случаев достигло 2094 человек. 

Динамика выздоровлений

На сегодняшний день по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 1263 человека. Например, В Наманганской области полностью выздоровели еще 17 пациентов.

Более того, в Узбекистане растет количество регионов, освободившихся от COVID-19, Кашкадарьинская и Джизакская области объявлены территориями, свободными от коронавирусной инфекции. 

Таксистам нельзя возить пассажиров

Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей.

© Sputnik /
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Технологии VS коронавирус

Китайский стартап "Rokid" разработал "умные очки" для борьбы с COVID-19. Ношение очков позволит моментально измерять температуру и распознавать симптомы.

Экономические последствия

Согласно экспертам, 85% авиакомпаний мира находятся под угрозой банкротства, и что без государственной поддержки они могут обанкротиться до конца года. Для восстановления спроса на пассажирские перевозки до докризисного уровня может потребоваться три года.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Согласно ВОЗ, страны должны с осторожностью смягчать карантинные меры, будучи готовыми к возможной повторной вспышке COVID-19.

Ирландия продлила карантинные ограничения на выход из дома в связи с коронавирусом до 18 мая.

В Австрии продолжается поэтапное снятие карантина. Со 2 мая возобновили работу все магазины, многие предприятия сферы обслуживания, в частности парикмахерские.

В Узбекистане запрещено перевозить людей в такси - ГУБДД >>

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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