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Леди Гули Мурадова (Lady Guli Sheikh)

"Не могу оставаться в стороне": как леди Гули помогает жителям Сардобы

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (15)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200503/14051316/Ne-mogu-ostavatsya-v-storone-kak-ledi-Guli-pomogaet-zhitelyam-Sardoby.html

Во время пандемии коронавируса, когда страна и так переживает нелегкие времена, в Сырдарье произошло ЧП — прорвалась дамба на водохранилище. В помощи нуждаются тысячи людей.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистанка Гули Мурадова, супруга английского лорда, рассказала корреспонденту Sputnik о том, как она поддерживает жителей Сардобинского района Сырдарьинской области.

Здание Министерства юстиции Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Я занимаюсь благотворительностью с 5 апреля. Оказали помощь более 200 семьям. Также помогли 35 жителям моей махалли. Сначала продуктами питания, потом — деньгами. Также от имени нашего London College Of English направленно в фонд "Саховат ва кумак" два миллиона сумов", — сказала Гули Мурадова.

По ее словам, чтобы помочь бездомным, инвалидам и вдовам, которые не работают во время пандемии коронавируса, в режиме онлайн формируется список через Instagram и Facebook. Деньги отправляются на пластиковые карты. Уже выделено 45 миллионов.

Мурадова также прокомментировала ЧП, произошедшее 1 мая на Сардобинском водохранилище, в результате которого были госпитализированы 56 человек, эвакуированы — около 70 тысяч.

"Я из Узбекистана, поэтому я не могу оставаться в стороне, когда речь идет о моей стране. Состояние "Сардобы" весьма плохое, потребуется много денег, чтобы ее "поставить на ноги". Мы хотим в срочном порядке пожертвовать более десяти миллионов сумов. Также отправим вагон с продуктами и другими предметами первой необходимости", — сказала Мурадова.

Леди Гули добавила, что помощь будет оказана многим жителям этого района.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (15)

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Теги:
гуманитарная помощь, помощь, Гули Мурадова, Узбекистан, Сырдарьинская область



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