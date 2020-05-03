"Не могу оставаться в стороне": как леди Гули помогает жителям Сардобы

Во время пандемии коронавируса, когда страна и так переживает нелегкие времена, в Сырдарье произошло ЧП — прорвалась дамба на водохранилище. В помощи нуждаются тысячи людей.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистанка Гули Мурадова, супруга английского лорда, рассказала корреспонденту Sputnik о том, как она поддерживает жителей Сардобинского района Сырдарьинской области.

"Я занимаюсь благотворительностью с 5 апреля. Оказали помощь более 200 семьям. Также помогли 35 жителям моей махалли. Сначала продуктами питания, потом — деньгами. Также от имени нашего London College Of English направленно в фонд "Саховат ва кумак" два миллиона сумов", — сказала Гули Мурадова.

По ее словам, чтобы помочь бездомным, инвалидам и вдовам, которые не работают во время пандемии коронавируса, в режиме онлайн формируется список через Instagram и Facebook. Деньги отправляются на пластиковые карты. Уже выделено 45 миллионов.

Мурадова также прокомментировала ЧП, произошедшее 1 мая на Сардобинском водохранилище, в результате которого были госпитализированы 56 человек, эвакуированы — около 70 тысяч.

"Я из Узбекистана, поэтому я не могу оставаться в стороне, когда речь идет о моей стране. Состояние "Сардобы" весьма плохое, потребуется много денег, чтобы ее "поставить на ноги". Мы хотим в срочном порядке пожертвовать более десяти миллионов сумов. Также отправим вагон с продуктами и другими предметами первой необходимости", — сказала Мурадова.

Леди Гули добавила, что помощь будет оказана многим жителям этого района.