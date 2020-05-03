"Не могу оставаться в стороне": как леди Гули помогает жителям Сардобы

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистанка Гули Мурадова, супруга английского лорда, рассказала корреспонденту Sputnik о том, как она поддерживает жителей Сардобинского района Сырдарьинской области.
По ее словам, чтобы помочь бездомным, инвалидам и вдовам, которые не работают во время пандемии коронавируса, в режиме онлайн формируется список через Instagram и Facebook. Деньги отправляются на пластиковые карты. Уже выделено 45 миллионов.
Мурадова также прокомментировала ЧП, произошедшее 1 мая на Сардобинском водохранилище, в результате которого были госпитализированы 56 человек, эвакуированы — около 70 тысяч.
"Я из Узбекистана, поэтому я не могу оставаться в стороне, когда речь идет о моей стране. Состояние "Сардобы" весьма плохое, потребуется много денег, чтобы ее "поставить на ноги". Мы хотим в срочном порядке пожертвовать более десяти миллионов сумов. Также отправим вагон с продуктами и другими предметами первой необходимости", — сказала Мурадова.
Леди Гули добавила, что помощь будет оказана многим жителям этого района.