Жители начали возвращаться в свои дома после наводнения в Сырдарье

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье встретился с жителями Сырдарьинской области, которые начали возвращаться в свои дома после наводнения в этом регионе.
По данным пресс-службы главы государства, Мирзиёев посетил махаллю Кургантепа в Сардобинском районе и дал указания создать условия для возвращения людей в свои махалли.
"В результате сегодня семьи в некоторых махаллях начали возвращаться в свои дома. Шавкат Мирзиёев пообщался с жителями махалли, которые вернулись в родные места", — говорится в публикации.
Президент еще раз подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана материальная и моральная поддержка, никто не останется без внимания и заботы.
Также глава государства побывал в Акалтынском и Мирзаабадском районах. Он отметил необходимость провести строительно-ремонтные работы с учетом мнения населения, решить проблемы дехкан и фермеров с выездом на места.
"Жители поблагодарили президента за то, что он был рядом с ними в этой сложной ситуации, а также за проделанную за короткое время масштабную работу и нормализацию жизни", — рассказали в пресс-службе.
Прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра, жертв нет. Были госпитализированы 56 человек, эвакуированы — около 70 тысяч человек.
На месте паводка сформированы две бригады, на берегах прорванной дамбы ведутся круглосуточные интенсивные работы по возведению барьерной стены, задействованы сотни специалистов и более тысячи единиц спецтехники.
Генпрокуратура Узбекистана в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Следственные действия ведут органы Службы госбезопасности.
Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.