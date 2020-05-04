Жители начали возвращаться в свои дома после наводнения в Сырдарье

Первого мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища, жертв нет.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье встретился с жителями Сырдарьинской области, которые начали возвращаться в свои дома после наводнения в этом регионе.

По данным пресс-службы главы государства, Мирзиёев посетил махаллю Кургантепа в Сардобинском районе и дал указания создать условия для возвращения людей в свои махалли.

"В результате сегодня семьи в некоторых махаллях начали возвращаться в свои дома. Шавкат Мирзиёев пообщался с жителями махалли, которые вернулись в родные места", — говорится в публикации.

Президент еще раз подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана материальная и моральная поддержка, никто не останется без внимания и заботы.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Кургантепа в Сардобинском районе

Также глава государства побывал в Акалтынском и Мирзаабадском районах. Он отметил необходимость провести строительно-ремонтные работы с учетом мнения населения, решить проблемы дехкан и фермеров с выездом на места.

"Жители поблагодарили президента за то, что он был рядом с ними в этой сложной ситуации, а также за проделанную за короткое время масштабную работу и нормализацию жизни", — рассказали в пресс-службе.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в Акалтынском и Мирзаабадском районах

Прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра, жертв нет. Были госпитализированы 56 человек, эвакуированы — около 70 тысяч человек.

Президент в пятницу и субботу на месте ЧС лично контролировал работы по ликвидации последствий стихии.

На месте паводка сформированы две бригады, на берегах прорванной дамбы ведутся круглосуточные интенсивные работы по возведению барьерной стены, задействованы сотни специалистов и более тысячи единиц спецтехники.

Генпрокуратура Узбекистана в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Следственные действия ведут органы Службы госбезопасности.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.