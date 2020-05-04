Хамидулла Хасанов снял фильм об узбекистанцах, расстрелянных в Амерсфорте

Советские воины попали в этот концлагерь после того, как были взяты в плен под Смоленском. По личному распоряжению главного пропагандиста Третьего рейха Геббельса воинов готовили для съемок ленты о том, как нацисты воюют с "дикими народами". Однако план провалился.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Посольство РУз в странах Бенилюкс анонсировало выход на экраны фильма "101", посвященного узбекистанцам, которые были расстреляны в голландском концлагере Амерсфорт.

"Совсем скоро на всех экранах страны — пронзительная история о войне, извечном противостоянии добра и зла, трагедии и подвиге простых узбекских солдат, ставших в одночасье святыми, — говорится в публикации на Telegram-канале посольства. — Проникнуться историей героев, разрушивших коварный план Гитлера, зрителю в эти майские дни помогут уникальные кинореконструкции, игра актеров и режиссерский замысел Хамидуллы Хасанова".

Фильм был снят по одноименному роману Анвара Иргашева и Юлии Медведовской. Также в его основе — собственные исследования и размышления режиссера, а также данные, полученные при помощи нидерландского журналиста и исследователя Ремко Рейдинга и посольства Узбекистана в странах Бенилюкс.

Отправной точкой для реализации проекта по увековечиванию памяти 101 воина стало постановление президента Шавката Мирзиёева, в котором определен ряд мероприятий в этом направлении.

Напомним, со дня, когда узбекские солдаты были расстреляны в Амерсфорте, прошло 75 лет.

Они попали в этот концлагерь после того, как были взяты в плен под Смоленском. По личному распоряжению главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса воинов готовили для съемок фильма о том, как нацисты воюют с "дикими народами". Кроме этого, после провала плана Адольфа Гитлера по молниеносному завоеванию Советского Союза кинолента должна была поднять упавший дух немецких солдат, показать противника ничтожным.

Нацисты отобрали 101 солдата и не давали им еды. Когда вызвали немецкую операторскую группу, военнопленным, истощенным от голода, кинули буханку хлеба в надежде, что они накинутся на нее и будут драться. Однако вышло совершенно иначе.

Узбеки по-восточному стали делить хлеб и передавать по цепочке крошечные кусочки друг другу. Немцы были в ярости. Пленных жестоко избили, а затем расстреляли.