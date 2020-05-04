Лечебная кровь: эксперт рассказал о сути нового метода борьбы с COVID-19

Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников при Минздраве РУз Хабибулла Акилов разъяснил Sputnik Узбекистан, как работает новый метод лечения, когда больным коронавирусом переливают плазму крови доноров, вылечившихся от этой инфекции.

— Пандемия коронавируса охватила сотни стран и унесла более 230 тысяч жизней. Хабибулла Атауллаевич, расскажите, как обстоят дела в Ташкенте? Как борются с инфекцией в столичных больницах?

— В Узбекистане есть ряд медучреждений, в которые доставляют пациентов с COVID-19, в основном это областные инфекционные больницы или центры. В Ташкенте граждан привозят в клиники Медицинской академии, НИИ вирусологии, Научно-исследовательского института эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Все мероприятия по госпитализации пациентов и их ведению проводятся в соответствии с постановлением №7 главного государственного санитарного врача Узбекистана от 9 апреля "О повышении эффективности мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в медицинских и карантинных учреждениях".

— Узбекские медики поделились с коллегами из Великобритании наработками в использовании сыворотки крови пациентов, переболевших новым коронавирусом COVID-19, для лечения тяжелобольных. Что это за практика?

— Наши специалисты обмениваются данными со специалистами из многих стран. Не только из Великобритании, но также из Кореи, Китая, Японии, Германии, Израиля.

Учитывая накопленный опыт, показания к использованию реконвалесцентной плазмы следующие:

Пациенты с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии, с положительным результатом мазка из дыхательных путей.

Пациенты с COVID-19, протекающей в более легкой форме, в состоянии угнетенного иммунитета либо имеющие низкие показатели Ct в анализе МАНК, но с быстро прогрессирующим поражением легких.

При этом — не следует использовать реконвалесцентную плазму в лечении пациентов с COVID-19, которые болеют более трех недель.

Однако в ходе клинического применения специалисты из Китая обнаружили, что терапия с использованием этой плазмы является эффективной при лечении людей, болеющих более трех недель, чьи исследования мазка из дыхательных путей продолжают давать положительный результат. Данная терапия может ускорить выведение вируса, повысить число лимфоцитов и NK-клеток (естественных киллеров) в плазме крови, снизить уровень молочной кислоты в плазме крови и улучшить функцию почек.

Имеются и противопоказания:

Аллергия на плазму, цитрат натрия и метиленовый синий в анамнезе.

Для пациентов с аутоиммунными заболевания или селективным дефицитом иммуноглобулина А (IgA) в анамнезе необходима тщательная оценка возможных побочных эффектов применения реконвалесцентной плазмы.

— Каждый ли человек, который вылечился от коронавируса, может стать донором? И как долго в крови пациентов могут сохраняться антитела?

— Донором плазмы может стать не каждый реконвалесцент: уровень сероконверсии должен быть достаточным для того, чтобы сыворотка была эффективной; потенциальный донор должен быть здоровым на период забора крови (отсутствие заболеваний крови, хронических заболеваний — гепатитов, ВИЧ и других, отрицательные результаты анализов на COVID-19). Плазма также должна соответствовать по группе и резус-фактору.

— Какая доза самая оптимальная?

— Общий план инфузионного вливания, дозировка реконвалесцентной плазмы — от 400 миллилитров в случае однократного вливания или от 200 миллилитров за одну процедуру при многократном вливании.

— Будут ли узбекские медики проводить клинические исследования?

— Вероятность не исключается. Все вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, естественно, будут предметом научных исследований, в том числе и вопросы по применению реконвалесцентной плазмы.

— Можно ли самим обезопасить себя от коронавируса?

— Важно соблюдать противоэпидемические мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты. Носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию.

Для лиц, работающих с пациентами, у которых выявлен COVID-19, можно рекомендовать профилактические курсы гидроксихлорохина (200 миллиграммов в сутки на протяжение шести-семи дней) с параллельной гепатопротекцией.