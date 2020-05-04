Лечебная кровь: эксперт рассказал о сути нового метода борьбы с COVID-19

— Пандемия коронавируса охватила сотни стран и унесла более 230 тысяч жизней. Хабибулла Атауллаевич, расскажите, как обстоят дела в Ташкенте? Как борются с инфекцией в столичных больницах?
— В Узбекистане есть ряд медучреждений, в которые доставляют пациентов с COVID-19, в основном это областные инфекционные больницы или центры. В Ташкенте граждан привозят в клиники Медицинской академии, НИИ вирусологии, Научно-исследовательского института эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
Все мероприятия по госпитализации пациентов и их ведению проводятся в соответствии с постановлением №7 главного государственного санитарного врача Узбекистана от 9 апреля "О повышении эффективности мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в медицинских и карантинных учреждениях".
— Узбекские медики поделились с коллегами из Великобритании наработками в использовании сыворотки крови пациентов, переболевших новым коронавирусом COVID-19, для лечения тяжелобольных. Что это за практика?
— Наши специалисты обмениваются данными со специалистами из многих стран. Не только из Великобритании, но также из Кореи, Китая, Японии, Германии, Израиля.
Учитывая накопленный опыт, показания к использованию реконвалесцентной плазмы следующие:
- Пациенты с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии, с положительным результатом мазка из дыхательных путей.
- Пациенты с COVID-19, протекающей в более легкой форме, в состоянии угнетенного иммунитета либо имеющие низкие показатели Ct в анализе МАНК, но с быстро прогрессирующим поражением легких.
При этом — не следует использовать реконвалесцентную плазму в лечении пациентов с COVID-19, которые болеют более трех недель.
Имеются и противопоказания:
- Аллергия на плазму, цитрат натрия и метиленовый синий в анамнезе.
- Для пациентов с аутоиммунными заболевания или селективным дефицитом иммуноглобулина А (IgA) в анамнезе необходима тщательная оценка возможных побочных эффектов применения реконвалесцентной плазмы.
— Каждый ли человек, который вылечился от коронавируса, может стать донором? И как долго в крови пациентов могут сохраняться антитела?
— Донором плазмы может стать не каждый реконвалесцент: уровень сероконверсии должен быть достаточным для того, чтобы сыворотка была эффективной; потенциальный донор должен быть здоровым на период забора крови (отсутствие заболеваний крови, хронических заболеваний — гепатитов, ВИЧ и других, отрицательные результаты анализов на COVID-19). Плазма также должна соответствовать по группе и резус-фактору.
— Какая доза самая оптимальная?
— Общий план инфузионного вливания, дозировка реконвалесцентной плазмы — от 400 миллилитров в случае однократного вливания или от 200 миллилитров за одну процедуру при многократном вливании.
— Будут ли узбекские медики проводить клинические исследования?
— Вероятность не исключается. Все вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, естественно, будут предметом научных исследований, в том числе и вопросы по применению реконвалесцентной плазмы.
— Можно ли самим обезопасить себя от коронавируса?
— Важно соблюдать противоэпидемические мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты. Носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию.
Для лиц, работающих с пациентами, у которых выявлен COVID-19, можно рекомендовать профилактические курсы гидроксихлорохина (200 миллиграммов в сутки на протяжение шести-семи дней) с параллельной гепатопротекцией.