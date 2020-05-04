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Узбекистанцев предупредили о сильном ветре, дождях и грозах

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200504/14055779/Uzbekistantsev-predupredili-o-silnom-vetre-dozhdyakh-i-grozakh.html

В ближайшие дни непогода ожидается в разных областях республики. На территорию страны через Туркменистан придет влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане 4-6 мая ожидаются сильные дожди и грозы, порывы ветра могут достигнуть 23-28 метров в секунду, сообщили в Узгидромете. 

Непогода придет в связи с тем, что на территорию страны через Туркменистан будет вынесена влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.

Четвертое мая

В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза. В Кашкадарьинской и Самаркандской областях дождь ожидается к вечеру, тоже возможна гроза.

Пятое мая

В республике местами пройдет дождь, возможен сильный. Ожидается гроза.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях к вечеру местами пройдет дождь, возможна гроза.

Шестое мая

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдет дождь, местами сильный, также возможна гроза.

С 4 по 7 мая в предгорных и горных районах республики будет селеопасно.

В связи со всем этим компания "Региональные электрические сети" попросила потребителей принять меры предосторожности.

Теги:
ливень, погода, ветер, дождь, гроза, Узбекистан



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