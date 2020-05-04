Узбекистанцев предупредили о сильном ветре, дождях и грозах

В ближайшие дни непогода ожидается в разных областях республики. На территорию страны через Туркменистан придет влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане 4-6 мая ожидаются сильные дожди и грозы, порывы ветра могут достигнуть 23-28 метров в секунду, сообщили в Узгидромете.

Непогода придет в связи с тем, что на территорию страны через Туркменистан будет вынесена влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.

Четвертое мая

В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза. В Кашкадарьинской и Самаркандской областях дождь ожидается к вечеру, тоже возможна гроза.

Пятое мая

В республике местами пройдет дождь, возможен сильный. Ожидается гроза.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях к вечеру местами пройдет дождь, возможна гроза.

Шестое мая

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдет дождь, местами сильный, также возможна гроза.

С 4 по 7 мая в предгорных и горных районах республики будет селеопасно.

В связи со всем этим компания "Региональные электрические сети" попросила потребителей принять меры предосторожности.