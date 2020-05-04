Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 мая

В понедельник стало известно, что еще один регион республики освободился от COVID-19 — это Навоийская область.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за сутки выявлено еще 32 заболевших коронавирусом. Таким образом, по последним данным, в стране зафиксирован 2 181 случай заражения.

Сейчас в больницах по всей стране находятся 830 инфицированных COVID-19, десять из них — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Динамика выздоровлений

В понедельник стало известно о выздоровлении нескольких десятков человек. В частности, в Ташкенте поправились 23 пациента, в Намангане и Самарканде — 19, в том числе два младенца, в Фергане — восемь.

Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, возросло до 1 370 человек.

Третий регион, свободный от COVID-19

В Навоийской области полностью вылечена последняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Ранее свободными от COVID-19 были объявлены Джизакская и Кашкадарьинская области.

Органы внутренних дел возобновили прием граждан

Подразделения миграции и оформления гражданства, паспортные столы, а также службы техосмотра автотранспорта с 4 мая возобновили работу. Прием посетителей ведется в полном соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими нормами, отметили в МВД. Им необходимо быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Как в республике начнут отменять карантин?

Карантинные ограничения будут поэтапно сняты по решению Специальной республиканской комиссии, принятому исходя из данных о распространении инфекции по областям и динамике лечения и выздоровления пациентов, рассказал главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

Для этого будет разработан отдельный документ.

"Но до официального объявления о завершении карантина необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила, нормы и гигиенические нормативы, установленные на период карантина", — заявил Отабеков на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Китайские тест-системы: есть ли жалобы?

По словам Нурмата Отабекова, китайские, немецкие и российские тестовые системы, используемые в Узбекистане, имеют высокую чувствительность.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.