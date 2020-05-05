Хоким Андижана поручил возобновить работу салонов красоты

Субъекты бизнеса могут оказывать услуги населению только при полном соблюдении предписанных карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Накануне глава областной администрации подписал документ, согласно которому разрешается возобновить работу более 3700 субъектам предпринимательства. Оказывать услуги населению можно при полном соблюдении предписанных карантинных мер.

С 4 мая свою работу начали:

- свыше 4700 лицензированных легковых автомобилей 82 транспортных компаний (из 508) с ежедневным соблюдением санитарных требований со стороны компаний;

- 3643 парикмахерских и салонов красоты с соблюдением санитарных требований, социальной дистанции и под надзором сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия и налоговых органов;

- 25 гостиниц с привлечением в каждую из них санитарных врачей и дезинфекцией комнат и ежедневным медицинским обследованием гостей.

Вместе с тем, согласно указанию главного санитарного врача Узбекистана, до отдельного решения Специальной республиканской комиссии временно ограничивается деятельность 1096 субъектов, в том числе 459 предприятий общественного питания (за исключением тех, кто работает через службы доставки), 115 банкетных залов, 426 крупных транспортных компаний с общественным транспорта (автобусы, микроавтобусы), 24 негосударственных некоммерческих учебных центра, 72 вещевых рынка и торговых комплексов.

Отмечается, что в этих направлениях пока нет возможности для полного контроля распространения заболевания в период пандемии.

Андижан закрывается на карантин >>

Отметим, что Андижанская область пока не является одним из тех регионов, которые удалось полностью освободить от коронавируса. Накануне было объявлено, что Навоийской области поправился последний пациент с опасным диагнозом. Ранее о таких же успехах сообщили в Джизакской и Кашкадарьинской областях.

К утру 5 мая, по данным Минздрава, в Узбекистане зафиксировано 2189 случаев заражения COVID-19.