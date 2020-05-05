Военнослужащие помогают сырдарьинцам восстановить жилье после трагедии

Силами Минобороны проводится уборка сельской местности, восстанавливаются заграждения и стены, собирается скопившийся мусор, расчищаются завалы и освобождаются от обломков уцелевшие сооружения.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Более 300 солдатов и около 20 единиц военной и специальной техники северо-западного военного округа отправились из Нукуса в район бедствия в Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

© Министерство обороны Узбекистана. Восстановительные работы на месте ЧС в Сырдарьинской области

Военнослужащие активно помогают населению Акалтынского района в проведении ремонтно-восстановительных работ по улице Бирлик. Хотя вода еще не ушла полностью, время терять нельзя. Основные силы сосредоточены в районах, где значительно уровень залива стремительно снижается.

© Министерство обороны Узбекистана. Из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище пострадали сотни жилых домов

Силами Минобороны проводится уборка сельской местности, восстанавливаются заграждения и стены, собирается скопившийся мусор, расчищаются завалы и освобождаются от обломков уцелевшие сооружения.

© Министерство обороны Узбекистана. Работа военных в зоне наводнения в Сырдарьинской области

Защитники родины, временно сменившие боевое оружие на хозяйственные инструменты, быстро справляются с поставленными задачами.

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Остальные военные округа тоже направили свои силы и средства к месту ЧС. Военнослужащим, прибывшим из дальних гарнизонов, выделены места для временного проживания, хранения и обслуживания сельхозтехники. Созданы необходимые условия для быта.

Напомним, 1 мая МЧС Узбекистана сообщили, что в 5.55 утра произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате вода попала в поселок Кургантепа в близлежащем районе. Очень быстро распространилась еще на несколько населенных пунктов в регионах Узбекистана и Казахстана. Из зоны бедствия были эвакуированы жители. Значительно повреждены дороги и сельхозугодья.

Под руководством главы государства создана правительственная комиссия по ликвидации последствий катастрофы.