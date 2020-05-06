Российский провайдер облачных сервисов вышел на рынок Узбекистана

В республике стали доступны пакет офисных программ Selectel Office и многофункциональный мессенджер - бизнес-приложения для организации продуктивной работы.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Один из крупнейших облачных провайдеров РФ примет участие в цифровизации бизнеса в республике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Проект рассчитан на три года, его стоимость составит не менее $1 млн.

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Как отметили в компании, Узбекистан стал первой страной, где локализована облачная платформа Selectel.

"Мы видим экономический потенциал республики и стремление властей построить цифровое государство и экономику. Облачные технологии являются неотъемлемой частью этого процесса. Уверены, что решения Selectel будут востребованы не только в быстро растущей отрасли IT, но и в традиционных для Узбекистана сферах бизнеса," — отметил генеральный директор компании Олег Любимов.

С этого дня в Узбекистане стали доступны пакет офисных программ Selectel Office и многофункциональный мессенджер Selectel Chat — бизнес-приложения для организации продуктивной работы. В июле будет запущена одноименная облачная платформа. Она позволит быстро и недорого создавать инфраструктуру для цифровых продуктов любой сложности и масштаба.

Для справки: Selectel — российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров. Компания входит в рейтинг ста крупнейших ИТ-компаний России, составленный CNews Analytics, и в первую пятерку поставщиков облачной инфраструктуры. Технологическое лидерство Selectel подтверждено рядом индустриальных премий. За 11-летнюю историю Selectel заслужил доверие более 15 тысяч клиентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных международных корпораций.

Напомним, сейчас в Узбекистане активно развивается цифровизация всех сфер. К примеру, неделю назад президент подписал постановление "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства". В соответствии с документом, мобильные операторы республики выделят средства на развитие "Электронного правительства".

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Доля цифровой экономики в ВВП увеличится в два раза к 2023 году, в том числе за счет внедрения комплекса инфосистем в управление производством, программных продуктов ведения финансово-экономической отчетности, а также автоматизации технологических процессов.