Спасти урожай и помочь соседям: замминистра о задачах после ЧС на Сардобе

Ранним утром 1 мая на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области прорвало одну из дамб. В зоне затопления оказались несколько поселков, в том числе на территории южного Казахстана. В обеих странах были эвакуированы в общей сложности более 120 тысяч жителей.

Заместитель министра водного хозяйства Узбекистана Вохиджон Ахмаджонов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, какие меры сейчас принимаются для устранения последствий аварии и что планируется делать с разлившейся водой вне населенных пунктов.

— Как заполняется Сардобинское водохранилище?

— У нас два типа водохранилищ — русловые и наливные. Первые строятся на руслах рек, вторые заполняются водой расположенных рядом водотоков или водоемов. Сардоба относится ко второму типу, заполняется Южным Мирзачульским каналом, который получает воду из Сырдарьи.

Справка: что известно о Сардобинском водохранилище

— Что произошло 1 мая с технической точки зрения — разрушилась часть дамбы, подмыло берег или что-то еще? Может быть, конструкторские просчеты? Насколько безопасна остальная конструкция, и будут ли ее укреплять?

— На этот вопрос я сейчас конкретно ответить не смогу. Создана специальная комиссия, ведется следствие. Вопрос будет изучен тщательно. Привлечены высококвалифицированные специалисты и технические сотрудники. По всем обстоятельствам будет дано разъяснение.

— Что планируется делать с разлившейся водой вне населенных пунктов — как ее будут откачивать или отводить? Какие есть технологии?

Поскольку дамба держится, несмотря на техногенную чрезвычайную ситуацию, думаю, конструкция крепкая. Но, как я уже сказал, эксперты тщательно изучают строение водохранилища и по окончании дадут свое заключение. У них есть все необходимое оборудование для работы — в частности, георадар, который чем-то похож на УЗИ-аппарат. С его помощью можно изучить плотину изнутри, понять, есть ли трещины или другие недочеты.

— Сейчас принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее убрать воду. Например, из-за наводнения некоторые каналы заполнились глиной, мы их очищаем. Также есть единая артерия всех этих каналов — Центральный Мирзачульский коллектор, через него лишняя вода выпускается в озеро Айдаркуль.

Кроме того, чтобы освободить дома и социальные объекты, только наше ведомство привезло 350 переносных насосов. Откачиваем воду из зданий в ускоренном темпе, чтобы сохранить их в целости и минимизировать вред инфраструктуре. Ведь чем дольше строение находится в воде, тем больший вред ему наносится, объект начинает разрушаться.

Работаем и в полях. Пшеничные, например, залиты водой на уровень до полуметра. Если ничего не делать — урожай погибнет. Стараемся работать быстро.

— Насколько упал уровень воды в Сардобе после ЧП? Не будет ли недостатка в ней летом?

— Насчет уровня воды — мы этим вопросом не занимаемся. В начале весны наблюдался недостаток, но потом пошли дожди, ситуация изменилась. Чтобы избежать нехватки, будем использовать воду экономно.

В этом году мы внедрили технологию сбережения на 150 тысячах гектаров. Основные усилия при этом будут направлены на капельное орошение, которое позволяет сократить расход воды в два раза.

Кстати, в Узбекистане оборудование для капельного орошения выпускают более десяти крупных производителей.

— После ЧП в Узбекистан приезжали представители Казахстана, который тоже пострадал. Посоветовали ли они что-нибудь со своей стороны? Какая помощь будет оказана РК?

— Мы провели переговоры в казахской стороной, подготовили необходимую технику — не только мелиоративную, но и бульдозеры, спецтехнику, переносные насосы и даже пожарные машины. Начинаем поэтапно отправлять специалистов и машины для устранения последствий наводнения.

Наши казахские друзья прекрасно понимают, что это природное бедствие, никто этого не желал. ЧП нанесло большой ущерб Казахстану, точные масштабы определит спецкомиссия, но уже ясно, что мы пострадали гораздо серьезнее.

В Казахстане правильно понимают ситуацию, огромное спасибо им за это. Мы постоянно поддерживаем связь, созваниваемся по несколько раз в день, работаем вместе. И наши, и их действия направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть населению обычный ритм жизни.

Как сказал вчера президент Шавкат Мирзиёев, будем делать все, чтобы минимизировать вред, нанесенный Казахстану этим наводнением. Наши народы трудные задачи всегда решали дружно, плечом к плечу.