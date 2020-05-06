Спасти урожай и помочь соседям: замминистра о задачах после ЧС на Сардобе

Заместитель министра водного хозяйства Узбекистана Вохиджон Ахмаджонов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, какие меры сейчас принимаются для устранения последствий аварии и что планируется делать с разлившейся водой вне населенных пунктов.
— Как заполняется Сардобинское водохранилище?
— У нас два типа водохранилищ — русловые и наливные. Первые строятся на руслах рек, вторые заполняются водой расположенных рядом водотоков или водоемов. Сардоба относится ко второму типу, заполняется Южным Мирзачульским каналом, который получает воду из Сырдарьи.
Справка: что известно о Сардобинском водохранилище
— Что произошло 1 мая с технической точки зрения — разрушилась часть дамбы, подмыло берег или что-то еще? Может быть, конструкторские просчеты? Насколько безопасна остальная конструкция, и будут ли ее укреплять?
— На этот вопрос я сейчас конкретно ответить не смогу. Создана специальная комиссия, ведется следствие. Вопрос будет изучен тщательно. Привлечены высококвалифицированные специалисты и технические сотрудники. По всем обстоятельствам будет дано разъяснение.
— Что планируется делать с разлившейся водой вне населенных пунктов — как ее будут откачивать или отводить? Какие есть технологии?
— Сейчас принимаются все меры для того, чтобы как можно скорее убрать воду. Например, из-за наводнения некоторые каналы заполнились глиной, мы их очищаем. Также есть единая артерия всех этих каналов — Центральный Мирзачульский коллектор, через него лишняя вода выпускается в озеро Айдаркуль.
Работаем и в полях. Пшеничные, например, залиты водой на уровень до полуметра. Если ничего не делать — урожай погибнет. Стараемся работать быстро.
— Насколько упал уровень воды в Сардобе после ЧП? Не будет ли недостатка в ней летом?
— Насчет уровня воды — мы этим вопросом не занимаемся. В начале весны наблюдался недостаток, но потом пошли дожди, ситуация изменилась. Чтобы избежать нехватки, будем использовать воду экономно.
Кстати, в Узбекистане оборудование для капельного орошения выпускают более десяти крупных производителей.
— После ЧП в Узбекистан приезжали представители Казахстана, который тоже пострадал. Посоветовали ли они что-нибудь со своей стороны? Какая помощь будет оказана РК?
— Мы провели переговоры в казахской стороной, подготовили необходимую технику — не только мелиоративную, но и бульдозеры, спецтехнику, переносные насосы и даже пожарные машины. Начинаем поэтапно отправлять специалистов и машины для устранения последствий наводнения.
В Казахстане правильно понимают ситуацию, огромное спасибо им за это. Мы постоянно поддерживаем связь, созваниваемся по несколько раз в день, работаем вместе. И наши, и их действия направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть населению обычный ритм жизни.
Как сказал вчера президент Шавкат Мирзиёев, будем делать все, чтобы минимизировать вред, нанесенный Казахстану этим наводнением. Наши народы трудные задачи всегда решали дружно, плечом к плечу.