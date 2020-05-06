Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 мая

Уровень выздоровления от COVID-19 продолжает стремительно расти: сейчас он составляет 70% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

Минздрав Узбекистана сообщил о том, что COVID-19 был выявлен еще у 27 граждан.

Таким образом, по данным на 17.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 231 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране лечатся 644 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Динамика выздоровлений остается крайне положительной

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 76 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Хорезме, Андижанской и Наманганской областях.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 577.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 70% от общего числа инфицированных.

Ослабление ограничений: в Кашкадарье снимают строгий карантин

Власти Кашкадарьинской области объявили об ослаблении карантинных мер. Свою работу возобновят магазины строительных материалов, рестораны и кафе, однако есть важное условие: на первых порах количество клиентов должно быть ограничено.

Также в области разрешено возобновить строительно-монтажные работы с соблюдением правил карантина.

Всем городам и районам республики присвоят свои "цвета опасности"

Власти страны решили обозначить регионы, в которых будут смягчены карантинные меры. Для этого каждому городу и району Узбекистана будет присвоен определенный уровень опасности: "красный" (высокая вероятность распространения COVID-19), "желтый" (средняя) и "зеленый" (безопасно).

К настоящему часу Сурхандарьинскую область уже обозначили "желтой" зоной, Кашкадарьинскую — "зеленой", Самаркандскую и Наманганскую области — "красной".

Режим карантина позволил снизить смертность на дорогах

Из-за карантина, введенного из-за COVID-19, количество летальных исходов на дорогах Узбекистана уменьшилось на 40%.

Если быть точнее: с 16 марта по 26 апреля в стране произошло 496 ДТП. В аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 836. В 2019-м на дорогах погибли 228 человек, в этом — 138. Количество пострадавших уменьшилось на 44% — таковых 441 человек.

Для поддержки текстильных и швейных фабрик введут льготы и преференции

Глава республики подписал указ о неотложной поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности в условиях пандемии.

В частности, введен новый порядок формирования цен и расчетов за хлопковое волокно.

Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено на реализуемые в 2020–2025 годах инвестпроекты.

Деньги также будут направлены на обеспечение текстильных и швейно-трикотажных предприятий оборотными средствами.

Власти Узбекистана обсудили с соседними странами меры по борьбе с пандемией

Главы МИД Узбекистана и КНР Абдулазиз Камилов и Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, в том числе меры по противодействию пандемии.

Напомним: Китай активно стремится помочь республике в преодолении трудностей, связанных с COVID-19.

В апреле в Узбекистан прибыла с миссией группа экспертных медиков, а в конце апреля Китай передал Узбекистану оборудование, которое помогло больным в Ухане — городе, ставшем первым очагом распространения инфекции.

Координировать свои действия Узбекистан также договорился с Туркменистаном.

Главы стран Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе и поручили соответствующим ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией COVID-19, хотя в Туркменистане, как утверждается, до сих пор не было выявлено ни единого случая заболевания.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 3,66 миллиона, скончались свыше 257 тысяч человек, выздоровели — более 1,2 миллиона человек.