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"Низкий поклон всем": Симоньян поблагодарила участников проекта "Голоса войны"

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14070613/Nizkiy-poklon-vsem-Simonyan-poblagodarila-uchastnikov-proekta-Golosa-Voyny.html

Известные актеры, музыканты, режиссеры и телеведущие читали письма с фронта, написанные 75 лет назад.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила участников проекта радио Sputnik "Голоса войны", которые читали письма с фронта, написанные 75 лет назад.

"Известные актеры, музыканты, режиссеры и телеведущие участвовали в проекте совершенно бесплатно. Кто-то узнавал от других и сам связывался с нами. Вот лишь некоторые из них: Анатолий Вассерман, Виктор Сухоруков, Николай Расторгуев, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Владимир Машков, Владимир Жириновский, Василий Лановой, Татьяна Тарасова, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Никита Михалков, Сергей Гармаш. Спасибо!" — написала Симоньян на своем Telegram-канале. 

Отдельно она поблагодарила Владимира Познера, поддержавшего проект у себя на сайте.

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Все письма можно послушать здесь.

Напомним, в преддверии великого Дня Победы международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", запустило традиционный проект "Фронтовая перекличка".  

В этом году в связи с пандемией коронавируса он проводится в видоизмененном формате. Вместо видеомостов, связывающих столицы республик бывшего СССР, редакционные центры выкладывают в Сеть видео с рассказами видных политиков, бизнесменов, деятелей культуры с рассказами о боевом пути своих близких родственников.

Теги:
письмо, память, история, Великая Отечественная война, День победы, Sputnik, Sputnik, МИА "Россия Сегодня", Маргарита Симоньян



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