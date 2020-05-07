"Низкий поклон всем": Симоньян поблагодарила участников проекта "Голоса войны"

Известные актеры, музыканты, режиссеры и телеведущие читали письма с фронта, написанные 75 лет назад.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила участников проекта радио Sputnik "Голоса войны", которые читали письма с фронта, написанные 75 лет назад.

"Известные актеры, музыканты, режиссеры и телеведущие участвовали в проекте совершенно бесплатно. Кто-то узнавал от других и сам связывался с нами. Вот лишь некоторые из них: Анатолий Вассерман, Виктор Сухоруков, Николай Расторгуев, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Владимир Машков, Владимир Жириновский, Василий Лановой, Татьяна Тарасова, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Никита Михалков, Сергей Гармаш. Спасибо!" — написала Симоньян на своем Telegram-канале.

Отдельно она поблагодарила Владимира Познера, поддержавшего проект у себя на сайте.

Все письма можно послушать здесь

Напомним, в преддверии великого Дня Победы международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", запустило традиционный проект "Фронтовая перекличка".

В этом году в связи с пандемией коронавируса он проводится в видоизмененном формате. Вместо видеомостов, связывающих столицы республик бывшего СССР, редакционные центры выкладывают в Сеть видео с рассказами видных политиков, бизнесменов, деятелей культуры с рассказами о боевом пути своих близких родственников.