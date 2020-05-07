Поздравления с 9 Мая станут для ветеранов большим сюрпризом — Абубакр Наврузов

Совсем скоро наступит великий праздник, объединяющий народы и поколения, — 9 Мая. Председатель Общества ветеранов Министерства обороны Узбекистана Абубакр Наврузов рассказал Sputnik о значении этого дня для жителей республики и заботе об участниках войны.

— Сколько в республике осталось ветеранов? Какая поддержка им оказывается?

— Узбекистанцы внесли достойный вклад в победу над фашизмом. К сожалению, время неумолимо: на сегодня из полутора миллионов участников Второй мировой в нашей страны остались в живых только 625 ветеранов. Подвиг героев войны для нас бесценен, мы ими гордимся.

В Узбекистане заботятся о ветеранах, поддерживают их морально и материально, помогают сохранять здоровье, ремонтируют жилье.

Помним и о тех, кого нет с нами. В стране ведется работа по благоустройству могил ветеранов войны, братских могил, воинских захоронений и монументов периода Второй мировой войны.

— Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия пришлось отменить. Как поздравляют участников войны в этих условиях? Какие проходят акции?

— Несмотря на ограничения, в Узбекистане великая для всех нас дата будет отмечена в праздничной атмосфере — насколько это возможно. В социальных сетях проводится смотр детских рисунков на тему "Помню! Горжусь! Ваши имена живут вечно в наших сердцах!". С апреля телеканалы показывают творческие встречи, концертные программы, специальные передачи и социальные ролики с участием деятелей искусств. В СМИ и соцсетях публикуются статьи и очерки.

На официальных сайтах системы Вооруженных сил появляются материалы об исторических событиях периода Второй мировой войны и их участниках. Кроме того, организован конкурс художественно-публицистических произведений "Галаба-75" ("Победа-75"), посвященных мужеству и храбрости воинов.

Наши ветераны не останутся без поздравлений. Весь сценарий проведения мероприятий раскрывать не стану, но точно могу сказать, что это будет большой и приятный сюрприз для них.

— В России и некоторых других странах организованы онлайн-акции и готовятся флешмобы к 9 Мая, например, "Бессмертный полк онлайн", "Поющий двор". Есть ли подобные проекты в Узбекистане?

— Да, разные министерства и общественные организации запустили множество флешмобов. Например — с исполнением песен военных лет, в том числе с участием детей.

Отдельно хотел бы отметить акцию, организованную Министерством юстиции Узбекистана. Его участники присылают истории о ветеранах юстиции, поздравления с Днем памяти и почестей (стихотворения, видео, открытки, песни). Победители получат специальные призы.

— С какими трудностями сталкиваются сегодня ветеранские движения Узбекистана? Требуется ли помощь?

— Государство всесторонне их поддерживает. Ветераны Министерства обороны ежемесячно по всей стране проводят несколько сотен мероприятий в детских садах, школах, колледжах, лицеях, институтах, университетах, организациях и учреждениях, направленных на воспитание детей и молодежи.

— Как идет работа над созданием музея в строящемся парке Победы? Сколько человек откликнулись на призыв? Есть ли какие-то очень редкие экспонаты?

— Строительство уникального комплекса, несмотря на карантин, уже подходит к концу. На призыв откликнулись десятки тысяч человек, экспонаты доставляются со всей страны. Люди делятся даже семейными реликвиями.

Все оформление парка выдержано в стилистике военных лет. Главной композиционной осью является бульвар, существовавший еще до строительства. Вдоль него разместились мемориальные книги, рассказывающие о том, что происходило в Узбекистане в те годы. Рядом находятся "Зона ужаса войны", "Зона тыла", "Зона скорби", "Зона благодарности за Победу".

На территории комплекса воссоздан железнодорожный вокзал Ташкента, где можно будет увидеть настоящий паровоз как центральный образ подвига тыла.

Также в парке есть площадка для демонстрации вооружения, боевой техники и амфитеатр для проведения праздников.

Самым масштабным объектом станет Музей славы, состоящий из пяти крупных отделов. Его посетители смогут узнать о роли узбекистанцев на фронтах, о работе в тылу, процессе эвакуации.

В числе экспонатов музея — боевые ордена и медали узбекистанцев, фронтовые газеты, другие документы, связанные со Второй мировой войной, личные документы ветеранов войны, письма с фронтов, "похоронки" в форме фронтовых почтовых треугольников на обычных, вырванных из тетради листочках, одежда тех лет, в том числе военнопленных.

— На фронтах Второй мировой пропали без вести тысячи узбекистанцев. Ведется ли поиск захоронений? Налажено ли взаимодействие с коллегами из других стран?

— В Министерстве обороны создана группа под названием "Экспедиция". Входящие в нее офицеры различных управлений работают с коллегами из России и Беларуси.

— Что бы вы пожелали ветеранам и их потомкам в это непростое время в преддверии юбилея победы над фашизмом?

— Уважаемые наши ветераны, поздравляю вас с Днем Победы и выражаю огромную благодарность за ваши подвиги, патриотизм, веру, силу, героизм. Ваши подвиги всегда будут в нашей памяти, и мы сделаем все, чтобы молодое поколение знало и помнило о наших героях. Хочу пожелать вам здоровья еще на много лет и мирного ясного неба над головой. Добра и счастья вам, любви родных и светлой радости. Мира, спокойствия и благополучия нашим странам! Ура!