Бердымухамедов предложил помощь в ликвидации последствий наводнения в Сырдарье

Президент подчеркнул готовность туркменской стороны предоставить пострадавшим районам необходимую помощь, направить туда оборудование, персонал, оказать всевозможное содействие в восстановлении инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым предложил помощь в восстановлении района Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба.

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность туркменской стороны предоставить пострадавшим районам необходимую помощь, направить туда оборудование, персонал, оказать всевозможное содействие в восстановлении инфраструктуры", – говорится в информации.

Ранее из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Глава Туркменистана отметил, что соответствующие ведомства страны готовы незамедлительно связаться с узбекскими коллегами, наладить оперативные каналы взаимодействия и определить схемы работы по быстрому устранению последствий стихийного бедствия.

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Напомним, вчера главы государств обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе беседы также договорились продолжить совместную работу для продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии.