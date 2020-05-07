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Гурбангулы Бердымухамедов стал почетным академиком АН Узбекистана

Бердымухамедов предложил помощь в ликвидации последствий наводнения в Сырдарье

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (35)
18010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14072362/Berdymukhamedov-predlozhil-Uzbekistanu-pomosch-v-likvidatsii-posledstviy-navodneniya.html

Президент подчеркнул готовность туркменской стороны предоставить пострадавшим районам необходимую помощь, направить туда оборудование, персонал, оказать всевозможное содействие в восстановлении инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым предложил помощь в восстановлении района Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба.

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность туркменской стороны предоставить пострадавшим районам необходимую помощь, направить туда оборудование, персонал, оказать всевозможное содействие в восстановлении инфраструктуры", – говорится в информации.

Ранее из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Глава Туркменистана отметил, что соответствующие ведомства страны готовы незамедлительно связаться с узбекскими коллегами, наладить оперативные каналы взаимодействия и определить схемы работы по быстрому устранению последствий стихийного бедствия.

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Напомним, вчера главы государств обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. 

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе беседы также договорились продолжить совместную работу для продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (35)
Теги:
помощь, помощь, наводнение, Туркменистан, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья



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