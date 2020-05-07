Омбудсман проведет мониторинг учреждений исполнения наказания

Специалисты по правам человека изучат степень защищенности от коронавирусной инфекции лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) совместно с Общенациональным движением "Юксалиш" в ближайшие дни планируют провести общественный мониторинг в учреждениях исполнения наказания, сообщили в пресс-службе движения.

Специалисты по правам человека в первую очередь изучат степень защищенности от коронавирусной инфекции лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Омбудсман в рамках своей деятельности осуществляет постоянный мониторинг подобных учреждений. В связи с этим, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане на днях передал офису омбудсмана средства индивидуальной защиты для использования в период пандемии коронавируса.

Меры защиты будут использоваться членами мониторинговой группы во время визита в места исполнения наказания. Это предотвратит заражение вирусом как работников, так и лиц, содержащихся в данных учреждениях.

Защита прав лиц в следственных изоляторах и местах исполнения наказания осуществляется Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсманом) в рамках национального превентивного механизма.