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Омбудсман проведет мониторинг учреждений исполнения наказания

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14077848/Ombudsman-provedet-monitoring-uchrezhdeniy-ispolneniya-nakazaniya.html

Специалисты по правам человека изучат степень защищенности от коронавирусной инфекции лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) совместно с Общенациональным движением "Юксалиш" в ближайшие дни планируют провести общественный мониторинг в учреждениях исполнения наказания, сообщили в пресс-службе движения. 

Специалисты по правам человека в первую очередь изучат степень защищенности от коронавирусной инфекции лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Омбудсман в рамках своей деятельности осуществляет постоянный мониторинг подобных учреждений. В связи с этим, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане на днях передал офису омбудсмана средства индивидуальной защиты для использования в период пандемии коронавируса. 

Следственный изолятор, архивное фото
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Меры защиты будут использоваться членами мониторинговой группы во время визита в места исполнения наказания. Это предотвратит заражение вирусом как работников, так и лиц, содержащихся в данных учреждениях.

Защита прав лиц в следственных изоляторах и местах исполнения наказания осуществляется Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсманом) в рамках национального превентивного механизма.

Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, уполномоченный по правам человека, права человека, права, омбудсмен, Общенациональное движение "Юксалиш"



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