Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь 1 656 граждан — это почти 73% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал наиболее важные новости по теме к этому часу.

Новые случаи заболевания

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 38 граждан.

Таким образом, по данным на 18.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 269 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране лечатся 603 пациента с положительным тестом на коронавирус.

Количество выздоровевших неуклонно растет

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 79 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде и Ташкенте. Среди выздоровевших — младенец.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 656.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 73% от общего числа инфицированных.

Граждан просят не верить фейковой информации о сроках карантина

В период пандемии в соцсетях распространяется много ложных сведений как об эпидемиологической обстановке в стране, так и о сроках карантинных ограничений.

В частности, в ГУВД Ташкента опровергли слухи о том, что карантин будет продлен до 25 мая.

Напомним: пока он действует до 10 мая. Информации о его продлении власти пока не давали.

Более сотни узбекистанцев, вернувшихся из Кыргызстана, вышли с двухнедельного карантина

175 граждан Узбекистана, которые въехали в страну из Кыргызской Республики, спустя 14 дней были, наконец, отпущены домой.

Граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители семи регионов страны.

С завтрашнего дня начнет действать режим с разделением на зоны

C 8 мая по всему Узбекистану начнет действовать карантинный режим, согласно которому всем городам и регионам будет присвоен определенный уровень опасности распространения COVID-19: "красный", "желтый" и "зеленый".

Какие цвета были присвоены регионам:

Минюст Распределение зон в Узбекистане в зависимости от ситуации с COVID-19

Службам такси, салонам красоты и торговым центрам разрешили возобновить работу, но с условиями

В "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено возобновить деятельность службам такси, парикмахерским и салонам красоты, а также торговым центрам.

Однако данные учреждения и компании смогут работать при условии соблюдения ряда строгих требований.

Например, всему персоналу необходимо обязательно быть в средствах индивидуальной защиты, посетители должны соблюдать социальную дистанцию, пассажирам такси разрешается находиться только на заднем сиденье.

Аналогичная ситуация обстоит и с гостиницами

Отелям, в которых от 10 номеров и больше, также разрешается возобновить свою работу с условием, что будут соблюдены необходимые меры безопасности.

В частности, все гости и работники гостиниц должны регулярно проверять температуру и иметь доступ к средствам индивидуальной защиты.

Все помещения должны периодически тщательно дезинфицироваться, при заполненности отеля на более чем 50% обязательно должен быть в штате медработник.

В республике проводятся усиленные рейды

В целях контроля соблюдения карантина, власти периодически проводят в городах рейды. Одним из таких городов сегодня стал Самарканд.

О проводимых рейдах областные УВД предупреждают заранее.

Информация о проведении молитв в мечетях — фейк

Управление мусульман Узбекистана опровергло слухи о том, что пятничные молитвы и коллективные таравих-намазы в мечетях будут возобновлены.

Граждан просят быть бдительными и доверять только проверенной информации.

О возобновлении в мечетях коллективных богослужений, в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман.

Мирзиёев и Путин обсудили ситуацию с коронавирусом

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с COVID-19 и поблагодарили друг друга за оказанную помощь с борьбе с пандемией.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 3,77 миллиона, скончались свыше 264 тысяч человек, выздоровели — более 1,25 миллиона.