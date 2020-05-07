Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 мая

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал наиболее важные новости по теме к этому часу.
Новые случаи заболевания
По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 38 граждан.
Таким образом, по данным на 18.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 269 случаев заболевания.
В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране лечатся 603 пациента с положительным тестом на коронавирус.
Количество выздоровевших неуклонно растет
Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 79 гражданам.
Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде и Ташкенте. Среди выздоровевших — младенец.
Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 656.
Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 73% от общего числа инфицированных.
Граждан просят не верить фейковой информации о сроках карантина
В период пандемии в соцсетях распространяется много ложных сведений как об эпидемиологической обстановке в стране, так и о сроках карантинных ограничений.
В частности, в ГУВД Ташкента опровергли слухи о том, что карантин будет продлен до 25 мая.
Напомним: пока он действует до 10 мая. Информации о его продлении власти пока не давали.
Более сотни узбекистанцев, вернувшихся из Кыргызстана, вышли с двухнедельного карантина
175 граждан Узбекистана, которые въехали в страну из Кыргызской Республики, спустя 14 дней были, наконец, отпущены домой.
Граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители семи регионов страны.
С завтрашнего дня начнет действать режим с разделением на зоны
C 8 мая по всему Узбекистану начнет действовать карантинный режим, согласно которому всем городам и регионам будет присвоен определенный уровень опасности распространения COVID-19: "красный", "желтый" и "зеленый".
Какие цвета были присвоены регионам:
Службам такси, салонам красоты и торговым центрам разрешили возобновить работу, но с условиями
В "желтых" и "зеленых" зонах Узбекистана разрешено возобновить деятельность службам такси, парикмахерским и салонам красоты, а также торговым центрам.
Однако данные учреждения и компании смогут работать при условии соблюдения ряда строгих требований.
Например, всему персоналу необходимо обязательно быть в средствах индивидуальной защиты, посетители должны соблюдать социальную дистанцию, пассажирам такси разрешается находиться только на заднем сиденье.
Аналогичная ситуация обстоит и с гостиницами
Отелям, в которых от 10 номеров и больше, также разрешается возобновить свою работу с условием, что будут соблюдены необходимые меры безопасности.
В частности, все гости и работники гостиниц должны регулярно проверять температуру и иметь доступ к средствам индивидуальной защиты.
Все помещения должны периодически тщательно дезинфицироваться, при заполненности отеля на более чем 50% обязательно должен быть в штате медработник.
В республике проводятся усиленные рейды
В целях контроля соблюдения карантина, власти периодически проводят в городах рейды. Одним из таких городов сегодня стал Самарканд.
О проводимых рейдах областные УВД предупреждают заранее.
Информация о проведении молитв в мечетях — фейк
Управление мусульман Узбекистана опровергло слухи о том, что пятничные молитвы и коллективные таравих-намазы в мечетях будут возобновлены.
Граждан просят быть бдительными и доверять только проверенной информации.
О возобновлении в мечетях коллективных богослужений, в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман.
Мирзиёев и Путин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с COVID-19 и поблагодарили друг друга за оказанную помощь с борьбе с пандемией.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 3,77 миллиона, скончались свыше 264 тысяч человек, выздоровели — более 1,25 миллиона.