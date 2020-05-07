Матвиенко поздравила Нарбаеву с праздником Великой Победы

Спикер Совета Федерации заявила, что 2020 год объявлен в Содружестве Годом Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко от имени верхней палаты российского парламента и от себя лично направила поздравления с 75-летием Победы над нацизмом председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиле Нарбаевой и другим зарубежным коллегам.

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Обращаясь к главам парламентов стран СНГ, Председатель СФ подчеркнула, что 9 мая – священная дата в общей истории, ставшая символом совместной борьбы против нацизма. И поэтому 2020 год объявлен в Содружестве Годом Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

"Советский Союз заплатил за Великую Победу жизнями 27 миллионов человек, другие европейские страны также понесли серьезные потери," - заявила спикер СФ.

При этом Валентина Матвиенко с сожалением подчеркнула, что сегодня в ряде стран забываются уроки истории, появляются политические движения нацистской направленности, разворачиваются кампании по искажению исторической правды. Это вызывает как возмущение и осуждение, так и тревогу за наше общее будущее.

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В своих поздравлениях Валентина Матвиенко подчеркнула, что юбилей Победы – еще одна возможность всесторонне проанализировать итоги Второй мировой войны, осмыслить исторический опыт взаимодействия государств в борьбе с общим врагом.

Председатель СФ отметила, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.