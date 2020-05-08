Шелковый карантин и маски для Франции: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

Несмотря на мировую коронавирусную пандемию и сокращение объемов производства, бухарская компания Bukhara Brilliant Silk, занимающаяся производством шелка и изделий из него, увеличила объем грены на 55 процентов. Однако свои коррективы пандемия все же внесла.

Шестнадцатого марта Узбекистан закрылся на карантин. Меры по предупреждению распространения COVID-19 коснулись вначале учебные заведения, а вскоре и всю страну. Тем не менее ряд субъектов экономики, хоть и осторожно, но продолжил свою работу. Среди них и компания Bukhara Brilliant Silk (BBS) в Бухаре.

© Sputnik / Jnre Шелковый карантин: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

Как объяснили корреспонденту Sputnik на предприятии, фабрике по производству шелка дан статус стратегического объекта, и продукция выпускается в штатном режиме. В первую очередь речь идет о шелке-сырце, отправляемом на экспорт на основе предварительных договоров.

© Sputnik / Шелковый карантин: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

Тем не менее, как пояснила маркетолог предприятия Зарина Очилова, объемы все же были вынуждены снизить и оставить на работе лишь самую необходимую часть сотрудников. А вот другие направления пришлось приостановить или перепрофилировать. Так, швейный цех, который выпускает готовую продукцию из произведенного здесь же шелка, перешел на производство защитных масок.

"Был такой серьезный момент, когда невозможно было найти маски. Мы сразу же включились в этот процесс. Стали шить как марлевые повязки, так и маски барьерного типа из шелка. Вскоре на них последовали заказы из Франции. Мы их уже все выполнили. Сейчас потихоньку возвращаемся к выполнению ранних договоренностей, естественно, с соблюдением всех требований безопасности", - говорит Очилова.

Общие убытки от коронавируса здесь еще только предстоит подсчитать. Что же касается производства ткани, то оно сократилось на 80 процентов.

Производство с более чем 90-летней историей

Фабрика ведет свою историю с 1927 года. Образовавшись как небольшое мануфактурное производство, она постепенно стала расширяться. В 2011-м предприятие перешло в частные руки и начало свою деятельность как ООО Bukhara Brilliant Silk.

На сегодняшний день это 4 гектара территории в черте города, 1,3 гектара из них задействовано под производство. На постоянной основе в две смены здесь работает порядка 300 человек. Но BBS – это кластер, где процесс производства изделий из шелка происходит от первого его этапа до последнего.

Ежегодно, начиная с марта, к работе привлекается более 20 тысяч человек. Это надомники и фермерские хозяйства, которые снабжаются греной – личинками гусеницы, из коконов которых затем и делается шелковая нить.

© Sputnik / Jnre Шелковый карантин: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

"Греной мы обеспечиваем своих сотрудников сами. Несмотря на карантин, в этом году мы увеличили ее объем на 55 процентов. Соответственно, в процесс вовлечено больше людей, и каждая семья может быть уверена, что она заработает немного больше денег, чем в прошлом году", - говорит Очилова.

Коконы поступают в шелкомотальный цех, где из них мотают нить, которая в свою очередь поступает в цех ткацкий, где производится стопроцентная шелковая ткань. Здесь ее 12 видов. Это крепдешин, креп-жоржет, атлас, муслин и другие.

В ассортименте есть и смесовые ткани в соотношении 70х30. В них используются вискоза и х/б. Хотя, по международным стандартам, ткань, в которой содержится до 70 процентов шелка, считается стопроцентно шелковой.

Всего тут производят более 110 тонн шелка-сырца в год и практически 10 тысяч метров шелковой ткани в месяц. Здесь же ее красят, а затем она поступает в швейный цех, где модельеры создают готовые изделия серийного производства по линейкам компании.

© Sputnik / Jnre Шелковый карантин: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

Ассортимент продукции довольно широкий. На сегодняшний день он состоит из более чем ста позиций. Помимо одежды и аксессуаров, выпускается Home Collection: постельное белье, одеяла, декоративные подушки, скатерти, женская домашняя одежда и многое другое.

"Еще мы производим жаккард. У нас установлено бельгийское и итальянское оборудование, которого нет ни на одной текстильной фабрике во всей Средней Азии. Мы хотим, чтобы любая семья, пришедшая в наш магазин, купила все, что ей нужно: как нарядную одежду, так и все для дома, будь то спальня или гостиная. Вообще наша ниша – это женщины. Женщина, которая любит себя, одевается в шелк от Bukhara Brilliant Silk", - говорит Очилова.

Бухарский шелк на мировых рынках

Бухарский шелк нашел свою нишу за рубежом, и интерес к нему возрастает. В прошлом году иностранные заказы принесли компании пять миллионов долларов.

Хотя 97 процентов экспорта приходится на шелк-сырец, есть спрос и на готовую продукцию. В России и во Франции, например, открыты торговые дома BBS. В скором времени они появятся в США и Италии.

© Sputnik / Шелковый карантин: как фабрика в Бухаре борется с эпидемией

Есть спрос и на субпродукты – в процессе обработки шелка получается шесть видов отходов (холст, канва, рвань и др.). Как объясняют в компании, заказчики смешивают их с шелком и выдают за 100-процентный шелк. В таком виде он поступает в Европу.

"Мы хотим искоренить это, поменять образ мышления людей, чтобы они понимали разницу. Хотим, чтобы наш узбекский шелк полюбили во всем мире и носили его. Руководство BBS нацелено на это. В этом нам помогает и правительство, оказывая всевозможную поддержку", - говорит Очилова.