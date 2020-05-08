В Узбекистане появится новая система оценки уровня знаний по математике

Отбор учащихся в специализированные школы будет осуществляться в установленном порядке на конкурсной основе.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. В Узбекистане внедрят Национальную систему сертификации по оценке уровня знаний по математике, сообщает Минюст.

"Согласно с постановлению президента "О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики", до 1 января 2021 года будет внедрена Национальная система сертификации по оценке уровня знаний по математике", - говорится в информации.

Согласно постановлению, в каждом районе (городе) поэтапно образуют специализированные школы с углубленным изучением математики. Классы с углубленным изучением математики будут создаваться поэтапно, исходя из спроса и способностей учащихся.

Отбор учащихся в специализированные школы будет осуществляться в установленном порядке на конкурсной основе.

Также в рамках системы:

— оценка уровня знаний по математике и выдача в соответствии с ней национального квалификационного сертификата будет проводиться в установленном порядке Государственным центром тестирования;

— оценка уровня знаний по математике будет осуществляться в дифференцированном порядке;

— абитуриент, получивший национальный сертификат уровня, предоставляющего льготу, при поступлении в высшие образовательные учреждения освобождается от сдачи тестовых испытаний по математике с присуждением максимального балла по данному предмету;

— начиная с 1 сентября 2021 года учителя математики специализированных школ в обязательном порядке должны иметь сертификат соответствующего уровня;

— учителям математики, имеющим национальный сертификат соответствующего уровня (за исключением учителей математики специализированных школ), в зависимости от местонахождения государственного образовательного учреждения, в котором они ведут свою деятельность, выплачивается ежемесячная надбавка в размере от 25 до 50% их базовой тарифной ставки.