Посол Беларуси возложил цветы к Братским могилам в Ташкенте

Живые цветы легли и к вечному огню у монумента Скорбящей матери, а также к установленным на мемориале стелам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой".

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Белорусские дипломаты в Ташкенте почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Великой Победы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич и сотрудники посольства возложили цветы на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.

Живые цветы легли и к вечному огню у монумента Скорбящей матери, а также к установленным на мемориале стелам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой".

Для справки: Волгоградское мемориальное кладбище было образовано в годы Великой Отечественной войны, на этом месте в 1941—1945 годы был фронтовой госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров.

По некоторым данным, на кладбище похоронено более 1 200 фронтовиков, на их могилах установлены мраморные плиты с именами и годами жизни.

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Мемориальный комплекс является традиционным местом проведения торжественных мероприятий в Ташкенте по случаю Дня памяти и почестей.

Посольство Республики Беларусь в Республике Узбекистан Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Л.А. Маринич и сотрудники посольства возложили цветы на Мемориальном комплексе "Братские могилы" в столице Узбекистана.

Вчера в представительстве "Россотрудничества" в Узбекистане сообщили о подготовке видеоверсии праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы.

Прозвучат полюбившиеся песни времен Великой Отечественной войны в новом исполнении, состоится также премьера композиции "День Победы" на узбекском языке, ее исполнит лауреат международных конкурсов, солист Государственного академического большого театра им. А. Навои Рахим Мирзакамалов.

Концерт состоится 9 мая в 11.00 по местному времени. Также в этот день пройдет онлайн-акция "Бессмертный полк без границ" на медиаресурсах представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.