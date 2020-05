Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 мая

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 55 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 15.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 324 случая заражения опасным вирусом.

Сейчас в инфекционных учреждениях по всей республике проходят лечение 539 пациентов с диагнозом коронавирус.

Количество выздоровевших неуклонно растет

Сегодня в Минздраве сообщили о еще 119 узбекистанцах, выписанных из больниц Сырдарьи, Намангана, Андижана,, Бухары, Хорезма, Самарканда и Ташкента. Все они полностью выздоровели и отправились на реабилитацию.

Среди поправившихся пациентов - грудной ребенок, который родился в прошлом году.

В Минюсте разъяснили отличие между "красной", "желтой" и "зеленой" зонами >>

В общей сложности врачи Узбекистана сумели вылечить 1775 человек, а это 76% от общего количества выявленных заражений.

Надбавки за свой самоотверженный труд

Вчера вечером министр финансов Тимур Ишметов сообщил в своем Twitter о том, что медицинским работникам, контактирующим с пациентами, зараженными COVID-19, выплатят материальное вознаграждение за их неоценимый труд в условиях пандемии.

Всего на выплаты было выделено 54,9 миллиарда сумов. Надбавки получат 15 825 человек.

Онлайн партнерство

Особенности лечения больных с коронавирусной инфекцией обсудили на онлайн-вебинаре представители Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана и клиники из Канады Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

Специалисты обсудили множество вопросов, вебинар позволил показать свежий опыт лечения больных с COVID-19, обменяться мнениями специалистам разных стран.

Национальной палатой будет продолжен цикл таких вебинаров, в том числе с партнерами из разных стран. Записи встреч станут доступны и для широкого ознакомления всех заинтересованных.

В помощь братскому народу

Сегодня высококвалифицированные узбекские врачи отправилась в Таджикистан, чтобы помочь соседней стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В группу вошли анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана в Душанбе, в Таджикистан по личному указанию узбекского лидера Шавката Мирзиёева в качестве гуманитарной помощи были направлены 144 мобильных медицинских контейнера для размещения и лечения больных коронавирусом. В них установлены кровати с постельным бельем, имеются душевые, санузлы и кондиционеры. Контейнеры снизят нагрузку на те больницы, где не хватает мест для приема больных.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире приближается к отметке 4 млн - сейчас положительный результат выявлен у 3,93 млн человек. Скончались свыше 270 тысяч человек, выздоровели — более 1,34 миллиона.