Сотрудник Нацгвардии найден живым после наводнения в Сырдарье

Известно, что капитан Ибрагимов был найден живым в 15 км от места происшествия, но поиски рядового Суюнова, к сожалению, пока не дали результатов.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Сотрудник Нацгвардии, которого унесло водой при эвакуационных работах в Сырдарьинской области, найден живым, сообщил начальник отдела Нацгвардии по воспитательным и идеологическим вопросам Тулкин Кадиров на брифинге.

"Потоком воды, вызванным прорывом плотины на Сардобинском водохранилище, унесло командира группы специального назначения в области капитана Санжара Ибрагимова, специалиста группы специального назначения рядового Хазрата Суюнова и специалиста штурмовой инженерно-саперной бригады сержанта третьей степени Хусниддина Суярова", - заявил он.

Известно, что капитан Ибрагимов был найден живым в 15 км от места происшествия, но поиски рядового Суюнова, к сожалению, пока не дали результатов.

Ранее, 4 мая, официально сообщили, что сержант Суяров погиб.

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Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы на водохранилище, а затем затопление в Сырдарьинской области.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины. Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок. Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.