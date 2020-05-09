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Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу Ода стойкости

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

Пресс-служба
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
43720
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14094547/Shavkat-Mirziev-vozlozhil-tsvety-k-memorialnomu-kompleksu-Oda-stoykosti.html

Глава государства посетил Парк Победы, созданный в столице в честь этой славной даты, и возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня памяти и почестей и 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу Ода стойкости
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

Глава государства посетил Парк Победы, созданный в столице в честь этой славной даты, и возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу Ода стойкости
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", - сказал Мирзиёев, выступая на церемонии открытия парка, которую транслировал телеканал "Узбекистан 24".

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу Ода стойкости
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

В репортаже телеканала рассказывается, что у входа в парк установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Здесь также установлена скульптурная композиция, которую венчает монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову. На территории парка помимо музея славы разместились библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки.

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу Ода стойкости
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости"

В парке созданы отдельное панно и специальные площадки 35 стран–победителей во Второй мировой войне. При создании концепции был изучен опыт ряда зарубежных стран, в частности, России, по созданию подобных комплексов.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
9 Мая, 9 мая, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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