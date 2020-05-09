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Акция Бессмертный полк в городах России

Герои всего мира шагают по Красной площади в строю "Бессмертного полка онлайн"

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14096696/Geroi-vsego-mira-shagayut-po-Krasnoy-ploschadi-v-stroyu-Bessmertnogo-polka-onlayn.html

На участие в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Онлайн-шествие Бессмертного полка стартовало сегодня в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского и уверенно шагает по стране.

Порядка 700 тысяч людей уже присоединились к трансляции в интернете. Люди не жалеют "классов" и "лайков" - их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну.

Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
© Ruptly .
Акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате

На участие в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени. Все поступившие сведения в обязательном порядке проходят модерацию. Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". Ее номер 8 – 800 – 20- 1945 – 0.

Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тысяч, это в полтора раз больше, чем за весь предыдущий период реализации "Бессмертного полка онлайн"!

Проект, созданный буквально за несколько недель, получился очень масштабным - участие в нем приняли люди со всего мира. Разработчики просят отнестись с пониманием к тому, что обработка всех полученных данных потребовала больших энергозатрат и новых технических решений, поэтому до сих пор не все участники проекта получили оповещения с указанием даты и времени показа его истории на электронную почту. Рассылка этих писем уже начата. И займет несколько дней.

© Sputnik / Владимир Трефилов
"Бессмертный полк — онлайн": виртуальное шествие будет идти до последней заявки

Справка:

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
Теги:
Бессмертный полк, 9 Мая, 9 мая



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