Герои всего мира шагают по Красной площади в строю "Бессмертного полка онлайн"

На участие в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Онлайн-шествие Бессмертного полка стартовало сегодня в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского и уверенно шагает по стране.

Порядка 700 тысяч людей уже присоединились к трансляции в интернете. Люди не жалеют "классов" и "лайков" - их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну.

На участие в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени. Все поступившие сведения в обязательном порядке проходят модерацию. Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". Ее номер 8 – 800 – 20- 1945 – 0.

Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тысяч, это в полтора раз больше, чем за весь предыдущий период реализации "Бессмертного полка онлайн"!

Проект, созданный буквально за несколько недель, получился очень масштабным - участие в нем приняли люди со всего мира. Разработчики просят отнестись с пониманием к тому, что обработка всех полученных данных потребовала больших энергозатрат и новых технических решений, поэтому до сих пор не все участники проекта получили оповещения с указанием даты и времени показа его истории на электронную почту. Рассылка этих писем уже начата. И займет несколько дней.

Справка:

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.