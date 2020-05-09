Зов смерти и объятия жизни: короткий, но яркий военный путь Шарафа Рашидова

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В юбилей Победы редакция Sputnik вспоминает о подвигах одного из самых прославленных сынов узбекской земли - Шарафе Рашидове. Он не только бил врага на передовой, но после ранения продолжил служить родине в тылу и отдал несколько десятилетий свой жизни для процветания родной республики.
Шараф Рашидович Рашидов вошел в историю как крупный государственный деятель и писатель. Более двадцати лет он был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Родившись в простой крестьянской семье, он внес огромный вклад в экономическое развитие родной республики.
Днем 22 июня 1941 года, сразу после объявления по радио о начале Великой Отечественной войны, на главной Самаркандской площади Регистан началась запись добровольцев в советскую армию. Тогда 24-летний Шараф Рашидов уже в августе 1941 года — в числе группы студентов, выпускников и преподавателей Самаркандского университета — пришёл на призывный пункт, чтобы записаться на фронт.
"В августе того года мы проводили его с Самаркандского железнодорожного вокзала. Из Джизака приехали его отец Рашид бобо и дядя Хамрокул Носиров. Перед отправлением поезда, на перроне Шараф-ака попрощался с каждым из нас отдельно. И тут неожиданно он обернулся к отцу и дяде и попросил: "Дядя, прошу Вас, и Вас, отец, прошу, увезите Хурсандой в Джизак. Если вернусь живым и здоровым, мы будем вместе". К тому времени я уже осталась без родителей. Моей опорой был только он, мой учитель. Возможно, это и есть та любовь, о которой вы спрашиваете, а может быть, это судьба…".
В то время призывников из Средней Азии перебросили под Москву. Рашидов попал на Калининский фронт. В декабре 1941 года он участвовал в боях под Москвой. Единственная цель — удержать столицу любой ценой. Именно сознание того, что Москва - "трепещущее сердце всей большой страны", заставляло Шарафа и его сослуживцев забыть обо всех своих человеческих слабостях, вставать живым щитом на пути у фашистов.
Он воевал бок о бок со своими сокурсниками, выпускниками Самаркандского университета, они избрали его комсоргом (в те времена молодым коммунистам разрешали возглавлять комсомольские организации).
Вскоре пришло время для подвигов. Вот что вспоминают об этом сокурсники Шарафа — Турсун Бабаханов, Зубайдулла Тагаев, Александр Уберский.
"Стояла суровая зима сорок второго года. Трескучие морозы сковали заснеженную землю. Войска СевероЗападного фронта, в состав которых входила и наша стрелковая бригада, вели наступление в сторону Старой Руссы и к 20 февраля окружили в районе Демянска семь дивизий 16-й немецкой армии, ведя длительные бои по их уничтожению. Фашисты яростно сопротивлялись. Перед нашим 2-м батальоном была поставлена задача — овладеть селом Марфино. Помним, как до начала боя комсорг Шараф Рашидов говорил нам, что сражаться придется насмерть, отступать нельзя. Марфино было освобождено от фашистов. Еще более грозные бои были за село Пена. Комсорг Ш.Рашидов, находясь в гуще сражения, проявил подлинную отвагу, служил примером стойкости и мужества в бою. С ним рядом бились земляки — узбекистанцы М. Махмудов, З. Тагаев, Р. Г. Гульянц, А. В. Киреев, В. Шумарский, И. Я. Сафронов. В бою Рашидов был тяжело ранен. Бой продолжался с нарастающей силой".
Рашидов узнал о своём награждении орденом только спустя семь месяцев, находясь на излечении в городе Ревда Свердловской области. Он получил тяжелое ранение: осколок прошел в непосредственной близости от сердца. Ещё бы пару сантиметров — и смерти не избежать. Ему просто повезло.
В госпитале Шараф все время вспоминал о своей невесте, которая осталась ждать его дома. Он отправлял Хурсандой лирические письма. Чуть позже, осенью 1942 года, история любви получит продолжение: Шараф и Хурсандой поженятся, их семья будет очень счастливой на протяжении многих лет.
А пока лечение Рашидова, увы, затянулось на несколько месяцев. После ранения сердце дало сбой, поэтому врачи пришли к выводу, что дальнейшее прохождение воинской службы для него невозможно. Рашидова комисовали, и он вернулся в родной Джизак героем: с боевым ранением и орденом.
Хотя война, тяжёлая и беспощадная, была в самом разгаре, хотя гибли ещё на полях сражений товарищи и земляки, Рашидов чувствовал себя победителем, потому что остался жив, не пожертвовав при этом ни честью, ни добрым именем.
Рашидова направили директором в его родную Джизакскую школу №10. Одновременно с хозяйственной деятельностью, ему приходилось вести сразу несколько предметов: русский язык и литературу, узбекский язык и литературу, историю. И Шараф Рашидович, по свидетельству коллег и учеников, замечательно справлялся. Он обладал феноменальной памятью, знал множество легенд и преданий своего народа, прочитал много книг по всемирной истории. Он был тем, кто на деле доказал: в военное время человек может быть полезен не только на поле битвы и с оружием в руках.
Даже после того, как военная карьера Рашидова закончилась, он продолжал бороться за будущее, давая знании подрастающим поколениям. А затем почти четверть века возглавлял республику в качестве первого секретаря ЦК.