Зов смерти и объятия жизни: короткий, но яркий военный путь Шарафа Рашидова

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В юбилей Победы редакция Sputnik вспоминает о подвигах одного из самых прославленных сынов узбекской земли - Шарафе Рашидове. Он не только бил врага на передовой, но после ранения продолжил служить родине в тылу и отдал несколько десятилетий свой жизни для процветания родной республики.

Шараф Рашидович Рашидов вошел в историю как крупный государственный деятель и писатель. Более двадцати лет он был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Родившись в простой крестьянской семье, он внес огромный вклад в экономическое развитие родной республики.

© Sputnik / Рыков Первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ш.Р.Рашидов

Военная карьера Шарафа Рашидова была очень короткой, но яркой: он участвовал в битве под Москвой, был тяжело ранен на Волховском фронте и потом награждён двумя орденами Красной звезды. Соотечественник первого секретаря ЦК Узбекистана — Исмат Кучиев, написал книгу-биографию Рашидова, в которой собрал сведения об этой части биографии известного политика.

Днем 22 июня 1941 года, сразу после объявления по радио о начале Великой Отечественной войны, на главной Самаркандской площади Регистан началась запись добровольцев в советскую армию. Тогда 24-летний Шараф Рашидов уже в августе 1941 года — в числе группы студентов, выпускников и преподавателей Самаркандского университета — пришёл на призывный пункт, чтобы записаться на фронт.

Для начала его определили во Фрунзенское военное пехотное училище (расположено в Бишкеке, —ред.). Формирование училища происходило летом 1941 года, и Рашидов оказался в первом выпуске. С 18 ноября 1941-го установили шестимесячный срок обучения, а для лиц с высшим образованием и студентов — в четыре месяца. Так Шараф Рашидович, скоропостижно возведённый в звание младшего лейтенанта, стал участником войны.

© Sputnik / А. Варфоломеев Первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Ш.Р.Рашидов

"В августе того года мы проводили его с Самаркандского железнодорожного вокзала. Из Джизака приехали его отец Рашид бобо и дядя Хамрокул Носиров. Перед отправлением поезда, на перроне Шараф-ака попрощался с каждым из нас отдельно. И тут неожиданно он обернулся к отцу и дяде и попросил: "Дядя, прошу Вас, и Вас, отец, прошу, увезите Хурсандой в Джизак. Если вернусь живым и здоровым, мы будем вместе". К тому времени я уже осталась без родителей. Моей опорой был только он, мой учитель. Возможно, это и есть та любовь, о которой вы спрашиваете, а может быть, это судьба…".

Хурсандой Гафуровна (супруга Рашидова) вспоминала, как ее возлюбленного провожали на фронт.

В то время призывников из Средней Азии перебросили под Москву. Рашидов попал на Калининский фронт. В декабре 1941 года он участвовал в боях под Москвой. Единственная цель — удержать столицу любой ценой. Именно сознание того, что Москва - "трепещущее сердце всей большой страны", заставляло Шарафа и его сослуживцев забыть обо всех своих человеческих слабостях, вставать живым щитом на пути у фашистов.

Итак, зима 1941-1942 года выдалась на редкость студёной, морозы доходили до 40-градусной отметки. Обессиливающий, вгоняющий в оцепенение холод и горячий от крови снег… Застывшая в морозном воздухе мертвенная тишина, вдруг взрывающаяся грохотом орудий, грозным рычанием танков, пулемётными и автоматными очередями… Кровь, толчками истекающая из агонизирующих тел, так быстро замерзающая, оказавшись на снегу… Но младший политрук Рашидов сумел привыкнуть к военному ритму жизни. И он не просто воевал, а стал примером для бойцов, проявляя завидное мужество на полях сражений.

Он воевал бок о бок со своими сокурсниками, выпускниками Самаркандского университета, они избрали его комсоргом (в те времена молодым коммунистам разрешали возглавлять комсомольские организации).

Вскоре пришло время для подвигов. Вот что вспоминают об этом сокурсники Шарафа — Турсун Бабаханов, Зубайдулла Тагаев, Александр Уберский.

"Стояла суровая зима сорок второго года. Трескучие морозы сковали заснеженную землю. Войска Северо­Западного фронта, в состав которых входила и наша стрелковая бригада, вели наступление в сторону Старой Руссы и к 20 февраля окружили в районе Демянска семь дивизий 16­-й немецкой армии, ведя длительные бои по их уничтожению. Фашисты яростно сопротивлялись. Перед нашим 2­-м батальоном была поставлена задача — овладеть селом Марфино. Помним, как до начала боя комсорг Шараф Рашидов говорил нам, что сражаться придется насмерть, отступать нельзя. Марфино было освобождено от фашистов. Еще более грозные бои были за село Пена. Комсорг Ш.Рашидов, находясь в гуще сражения, проявил подлинную отвагу, служил примером стойкости и мужества в бою. С ним рядом бились земляки — узбекистанцы М. Махмудов, З. Тагаев, Р. Г. Гульянц, А. В. Киреев, В. Шумарский, И. Я. Сафронов. В бою Рашидов был тяжело ранен. Бой продолжался с нарастающей силой".

Пожалуй, в этих воспоминаниях не указано лишь одно обстоятельство, которое, тем не менее, подробно изложено в тексте Приказа командующего Калининским фронтом "О награждении Шарафа Рашидова Орденом Красной Звезды": "В боях за село Пена и Аринино, когда выбыл из строя командир, политрук роты тов. Рашидов принял командование ротой на себя, личным примером героизма воодушевляя бойцов на успешное выполнение задания, в бою находился впереди своей роты и был ранен".

Рашидов узнал о своём награждении орденом только спустя семь месяцев, находясь на излечении в городе Ревда Свердловской области. Он получил тяжелое ранение: осколок прошел в непосредственной близости от сердца. Ещё бы пару сантиметров — и смерти не избежать. Ему просто повезло.

В госпитале Шараф все время вспоминал о своей невесте, которая осталась ждать его дома. Он отправлял Хурсандой лирические письма. Чуть позже, осенью 1942 года, история любви получит продолжение: Шараф и Хурсандой поженятся, их семья будет очень счастливой на протяжении многих лет.

А пока лечение Рашидова, увы, затянулось на несколько месяцев. После ранения сердце дало сбой, поэтому врачи пришли к выводу, что дальнейшее прохождение воинской службы для него невозможно. Рашидова комисовали, и он вернулся в родной Джизак героем: с боевым ранением и орденом.

Хотя война, тяжёлая и беспощадная, была в самом разгаре, хотя гибли ещё на полях сражений товарищи и земляки, Рашидов чувствовал себя победителем, потому что остался жив, не пожертвовав при этом ни честью, ни добрым именем.

Врачи велели Рашидову выбрать работу поспокойнее, и он вернулся к учительству. Педагогов в Узбекистане не хватало, многие были на фронте, но страна продолжала думать о будущем. Тем более, что узбекская земля в это время была пристанищем для множества эвакуированных детей. Это было тяжёлое время для всех школ страны: катастрофически не хватало учебников, школьных принадлежностей, мебели. Часто приходилось объединять несколько школ воедино, а переполненные классы плохо способствовали успеваемости учеников.

Рашидова направили директором в его родную Джизакскую школу №10. Одновременно с хозяйственной деятельностью, ему приходилось вести сразу несколько предметов: русский язык и литературу, узбекский язык и литературу, историю. И Шараф Рашидович, по свидетельству коллег и учеников, замечательно справлялся. Он обладал феноменальной памятью, знал множество легенд и преданий своего народа, прочитал много книг по всемирной истории. Он был тем, кто на деле доказал: в военное время человек может быть полезен не только на поле битвы и с оружием в руках.

Даже после того, как военная карьера Рашидова закончилась, он продолжал бороться за будущее, давая знании подрастающим поколениям. А затем почти четверть века возглавлял республику в качестве первого секретаря ЦК.