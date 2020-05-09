В годы Второй мировой войны в военный лагерь "Шталаг 326" среди доставленных пленных попали и 360 узбекистанцев. Увековечение их памяти, поиск и нахождение их последнего пристанища – очень благородное дело.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в Берлине установило мемориальную доску в честь узбекских воинов, сообщает "Дунё".

Президент округа Детмольд Юдит Пиршер, принимавшая участие в церемонии открытия мемориальной доски, высоко оценила предпринимаемые в Узбекистане меры по увековечению памяти погибших и воевавших во Второй мировой войне.

"Празднование 9 мая в стране как Дня памяти и почестей, бережное отношение к памяти погибших на войне заслуживает высокого уважения. В годы Второй мировой войны в военный лагерь "Шталаг 326" среди доставленных пленных попали и 360 узбекистанцев. Увековечение их памяти, поиск и нахождение их последнего пристанища – очень благородное дело", — сказала она.

Благодаря сотрудничеству посольства Узбекистана с музеем, созданным на месте военного лагеря "Шталаг 326" (Stalag 326 VI K Senne), в городке Штукенброк немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, и местным архивом, удалось собрать ценную информацию о том, что в 1941-1945 годах сюда были привезены пленные узбекские солдаты.

Дунё В Германии установили мемориальную доску в честь узбекских воинов

Из 360 узбекистанцев, попавших в этот лагерь, 35 были похоронены на военном кладбище "Штукенброк" в братской могиле. В результате изучения материалов в 2018-2019 годах по инициативе посольства Узбекистана в Германии, выяснилось, что еще 20 узбекистанцев покоятся в этом месте.

В архивах сохранилась информация о некоторых из них. Это Нурали Сафаров из Бухарской области, погибший 5 марта 1943 года, Абдурахмон Рузметов из Ташкентской области, погибший 9 июля 1944 года, Муса Исаев из Самарканда, погибший 2 июня 1943 года, Анарбай Мирзаахмедов из Ташкента, погибший 24 июля 1944 года, Сафар Камолов из Бухары, погибший 13 января 1943 года.