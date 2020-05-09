Мирзиёев: каждый третий узбекистанец принял участие в борьбе против фашизма

Глава государства сообщил, что по последним данным из 6,5-миллионного Узбекистана были мобилизованы на фронт не 1,5 миллиона, а 1,951 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Узбекистан расширил данные о соотечественниках - участниках Второй мировой войны, каждый третий житель республики принял участие в борьбе против фашизма, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

"Мы имеем все основания говорить о начале нового этапа в изучении нашей истории периода Второй мировой войны", - сказал глава государства в своем выступлении на церемонии.

Президент сообщил, что власти страны открыли для исследования ранее засекреченные и недоступные архивные документы и материалы, а также усилили сотрудничество в этой области со странами бывшего СССР и дальнего зарубежья.

"Благодаря проведенным научным исследованиям, сегодня получены новые важные данные об участии нашего народа во Второй мировой войне, подвигах героев - наших отцов и дедов", - добавил он.

По словам Мирзиёева, результаты этой работы сегодня широко освещаются в СМИ, новых книгах и альбомах.

Глава государства сообщил, что по последним данным из 6,5-миллионного Узбекистана были мобилизованы на фронт не 1,5 миллиона, а 1,951 миллиона человек.

"Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец", - отметил он.

По данным выступления, пересмотрены потери Узбекистана - в боях погибли свыше 538 тысяч соотечественников, а не 396 тысяч, как считалось ранее. Также установлены достоверные данные о количестве без вести пропавших - более 158 тысяч человек.

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Пересмотрены данные количества узбекистанцев, награжденных боевыми орденами и медалями в годы войны. В частности, установлено, что среди них свыше 200 тысяч солдат и офицеров. В том числе 301 Герой Советского Союза, 70 полных кавалеров ордена Славы. Ранее награжденными считались 120 тысяч жителей Узбекистана.