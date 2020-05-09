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Тюрденев второй человек после президента, кто удостоился чести оставить запись в книге почетных гостей

Владимир Тюрденев оставил запись в книге почетных гостей Парка Победы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
13410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14097946/Vladimir-Tyurdenev-ostavil-zapis-v-knige-pochetnykh-gostey-Parka-Pobedy.html

Владимир Тюрденев стал вторым человеком после президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, кто сделал запись в данной книге.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Посол России Владимир Тюрденев оставил запись в книге почетных гостей открывшегося сегодня в Ташкенте Парка Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Владимир Тюрденев стал вторым человеком после президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, кто сделал запись в данной книге", - говорится в сообщении.

Сегодня президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с экспозицией музея на территории парка.

Глава государства отметил, что экспонаты служат воспеванию подвига нашего народа, внесшего большой вклад в дело Победы во Второй мировой войне, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

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Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев почтил память павших в Великой Отечественной войне и поздравил жителей Узбекистана с 75-летием Победы над фашизмом.

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
Теги:
День Победы, День победы, 9 Мая, 9 мая, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Владимир Тюрденев



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