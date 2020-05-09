Владимир Тюрденев оставил запись в книге почетных гостей Парка Победы

Владимир Тюрденев стал вторым человеком после президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, кто сделал запись в данной книге.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Посол России Владимир Тюрденев оставил запись в книге почетных гостей открывшегося сегодня в Ташкенте Парка Победы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Владимир Тюрденев стал вторым человеком после президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, кто сделал запись в данной книге", - говорится в сообщении.

Сегодня президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с экспозицией музея на территории парка.

Глава государства отметил, что экспонаты служат воспеванию подвига нашего народа, внесшего большой вклад в дело Победы во Второй мировой войне, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

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