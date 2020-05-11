19:07 11 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Рост цен на бензин

Кому положена компенсация за часть расходов на приобретение бензина

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
Получить короткую ссылку
6206 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200511/14105137/Komu-polozhena-kompensatsiya-za-chast-raskhodov-na-priobretenie-benzina.html

Для назначения выплаты компенсации необходимо представить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий, ряд документов. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, некоторые категории граждан имеют право на ежемесячные выплаты денежная компенсация за часть расходов на приобретение бензина.

В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-80 >>

В Министерстве юстиции дали разъяснение, кто может претендовать на частичное возмещение стоимости топлива и сколько будет выплачено.

Отмечается, что с 15 августа прошлого года размер компенсации составляет 75 тысяч сумов.

Кто имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации?

  • участники войны и приравненные к ним лица;
  • инвалиды войны и приравненные к ним лица;
  • инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболеваний;
  •  инвалиды I и II групп с детства.

Какие документы нужно иметь для оформления выплат?

Для назначения выплаты компенсации необходимо представить, в первую очередь, заявление и копию паспорта.

Также необходимо предоставить копию удостоверений, подтверждающих право на льготы, если речь идет об участниках и инвалидах войны, а также приравненных к ним лиц.

Шапарин Антон
© из личного архива Шапарина Антона
Спасет ли дешевый бензин узбекский автопром — мнение эксперта

Для инвалидов вследствие трудового увечья, профзаболеваний и с детства требуется иметь при себе копию справок врачебно-трудовых экспертных комиссий.

Затем необходимо подготовить копию технического паспорта на транспортное средство и копию водительского удостоверения.

Разрешается предоставить копии водительского удостоверения, паспорта члена семьи, постоянно проживающего с инвалидом Второй мировой войны и прописанного с ним на одной жилой площади, и доверенности на право пользования им транспортным средством.

Данные документы необходимо предоставить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий. 

Теги:
компенсация, Минюст Узбекистана, бензин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
Коронавирусный досуг: в Калининграде открыли безопасный кинотеатр
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться