Кому положена компенсация за часть расходов на приобретение бензина

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, некоторые категории граждан имеют право на ежемесячные выплаты денежная компенсация за часть расходов на приобретение бензина.
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В Министерстве юстиции дали разъяснение, кто может претендовать на частичное возмещение стоимости топлива и сколько будет выплачено.
Отмечается, что с 15 августа прошлого года размер компенсации составляет 75 тысяч сумов.
Кто имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации?
- участники войны и приравненные к ним лица;
- инвалиды войны и приравненные к ним лица;
- инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболеваний;
- инвалиды I и II групп с детства.
Какие документы нужно иметь для оформления выплат?
Для назначения выплаты компенсации необходимо представить, в первую очередь, заявление и копию паспорта.
Также необходимо предоставить копию удостоверений, подтверждающих право на льготы, если речь идет об участниках и инвалидах войны, а также приравненных к ним лиц.
Для инвалидов вследствие трудового увечья, профзаболеваний и с детства требуется иметь при себе копию справок врачебно-трудовых экспертных комиссий.
Затем необходимо подготовить копию технического паспорта на транспортное средство и копию водительского удостоверения.
Разрешается предоставить копии водительского удостоверения, паспорта члена семьи, постоянно проживающего с инвалидом Второй мировой войны и прописанного с ним на одной жилой площади, и доверенности на право пользования им транспортным средством.
Данные документы необходимо предоставить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий.