Кому положена компенсация за часть расходов на приобретение бензина

Для назначения выплаты компенсации необходимо представить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий, ряд документов. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, некоторые категории граждан имеют право на ежемесячные выплаты денежная компенсация за часть расходов на приобретение бензина.

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В Министерстве юстиции дали разъяснение, кто может претендовать на частичное возмещение стоимости топлива и сколько будет выплачено.

Отмечается, что с 15 августа прошлого года размер компенсации составляет 75 тысяч сумов.

Кто имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации?

участники войны и приравненные к ним лица;

инвалиды войны и приравненные к ним лица;

инвалиды I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболеваний;

инвалиды I и II групп с детства.

Какие документы нужно иметь для оформления выплат?

Для назначения выплаты компенсации необходимо представить, в первую очередь, заявление и копию паспорта.

Также необходимо предоставить копию удостоверений, подтверждающих право на льготы, если речь идет об участниках и инвалидах войны, а также приравненных к ним лиц.

Для инвалидов вследствие трудового увечья, профзаболеваний и с детства требуется иметь при себе копию справок врачебно-трудовых экспертных комиссий.

Затем необходимо подготовить копию технического паспорта на транспортное средство и копию водительского удостоверения.

Разрешается предоставить копии водительского удостоверения, паспорта члена семьи, постоянно проживающего с инвалидом Второй мировой войны и прописанного с ним на одной жилой площади, и доверенности на право пользования им транспортным средством.

Данные документы необходимо предоставить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий.