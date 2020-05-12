Часть Ташкента временно отключат от газа

Отключение газоснабжения связано с проведением работ по переносу станции ЛЭП и подземного газопровода.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента проинформировали жителей Юнусабадского района о временном отключении газа.

Сегодня с 11.00 до 18.00 газоснабжение будет прервано по следующим локациям:

Юнусабад 6-й квартал;

Юнусабад 7-й квартал;

махалля "Исламабад";

мастерская "Камаз";

пивоваренный завод;

школа в массиве Хасанбай;

завод "Зенит";

супермаркет "Корзинка" в 7-м квартале;

магазин "Дока хлеб" на 10 квартале;

ООО "Коттедж".

Отключение газа связано с проведением работ по переносу станции ЛЭП и подземного газопровода.