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Часть Ташкента временно отключат от газа

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14109523/Chast-Tashkenta-vremenno-otklyuchili-ot-gaza.html

Отключение газоснабжения связано с проведением работ по переносу станции ЛЭП и подземного газопровода.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента проинформировали жителей Юнусабадского района о временном отключении газа.

Сегодня с 11.00 до 18.00 газоснабжение будет прервано по следующим локациям:

  • Юнусабад 6-й квартал;
  • Юнусабад 7-й квартал;
  • махалля "Исламабад";
  • мастерская "Камаз";
  • пивоваренный завод;
  • школа в массиве Хасанбай;
  • завод "Зенит";
  • супермаркет "Корзинка" в 7-м квартале;
  • магазин "Дока хлеб" на 10 квартале;
  • ООО "Коттедж".

Отключение газа связано с проведением работ по переносу станции ЛЭП и подземного газопровода.

Теги:
Юнусабадский район, газ, Ташкент



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