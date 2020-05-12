Часть Ташкента временно отключат от газа

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента проинформировали жителей Юнусабадского района о временном отключении газа.
Сегодня с 11.00 до 18.00 газоснабжение будет прервано по следующим локациям:
- Юнусабад 6-й квартал;
- Юнусабад 7-й квартал;
- махалля "Исламабад";
- мастерская "Камаз";
- пивоваренный завод;
- школа в массиве Хасанбай;
- завод "Зенит";
- супермаркет "Корзинка" в 7-м квартале;
- магазин "Дока хлеб" на 10 квартале;
- ООО "Коттедж".
Отключение газа связано с проведением работ по переносу станции ЛЭП и подземного газопровода.