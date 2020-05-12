Минобразования и китайская компания будут производить компьютеры для школ

Ожидается, что локализованное производство компьютерного оборудования будет налажено в республике до конца 2020 года.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана, Ассоциация "Узэлтехсаноат" и китайская компания Weidong Cloud Education подписали соглашение об организации производства компьютерного оборудования для внедрения системы электронного обучения, сообщили в ведомстве.

Церемония подписания состоялась накануне в формате видеоконференции. Документ предусматривает повышение качества и эффективности системы электронного обучения в Узбекистане посредством внедрения новейших технологий.

Стороны договорились реализовать проект по производству компьютерной техники и другого вспомогательного оборудования для смарт-классов. Ожидается, что локализованное производство компьютерного оборудования будет налажено до конца 2020 года.

На осуществление данного проекта компания Weidong Cloud Education планирует направить $4 млн прямых инвестиций, что, согласно прогнозам, позволит создать 80 новых рабочих мест.

Китайская сторона также намерена привлечь финансовые средства для предоставления компьютерного оборудования на основе лизинга по льготной процентной ставке.

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В рамках подписанного соглашения компания Weidong Cloud Education также оборудует новейшими IT-технологиями смарт-класс для общеобразовательной школы №241 в Ташкенте.