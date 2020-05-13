Узбекистанцы предложили изменить название Дня памяти и почестей

По словам автора петиции, в последние годы в стране изменилось отношение к празднованию 9 Мая: он стал Днем Победы.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Узбекистанец предложил изменить название 9 мая со Дня памяти и почестей на День Победы и памяти. Об этом говорится в новой петиции, созданной на портале коллективных обращений Mening fikrim.

По словам автора петиции, всех узбекистанцев радуют положительные изменения, происходящие в обществе, среди которых восстановление названия Дворца искусств "Дружба народов", возвращение на прежнее место памятника семье Шамахмудовых и другие.

"На фронтах Второй мировой войны воевали свыше 1,4 миллиона узбекистанцев, что тогда составляло 22% населения нашей страны (6,5 миллиона человек). Кроме того, в тылу самоотверженно трудились граждане от 7 до 70 лет. Их вклад в Победу нельзя переоценить. В последние годы в стране изменилось отношение к празднованию 9 Мая: он стал Днем Победы. Так, организуют показательные выступления военнослужащих, разные мероприятия", – пишет автор.

Однако в комментариях есть и те, кто не согласен с ним.

Напомним, девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отметил важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

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В этом году в Ташкенте был открыт парк Победы. Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу "Ода стойкости". Также мемориальный комплекс посетил посол РФ Владимир Тюрденев.