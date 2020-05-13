Муфтий Крганов призвал выдавать мигрантам продуктовые наборы

Глава Духовного собрания мусульман России привел в пример проект ДСМР "Мы с вами", в рамках которого нуждающимся семьям в РФ раздали около пяти тысяч пакетов с едой.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Российские власти совместно с религиозными и общественным организациями в условиях пандемии могли бы оказывать мигрантам продуктовую помощь, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня". Об этом сообщает РИА Новости.

"Важно оказывать помощь мигрантам. Возможно, не деньгами, а продуктами. Например, в США раздают пакеты, в том числе кашерные и халяльные. Возможно, штаб по распространению пандемии (Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. — Прим. ред.) мог бы оказать такую помощь. Реально нуждающихся людей много", — сказал Альбир Крганов.

Общественные и религиозные организации в регионах тоже могли бы подключиться к работе по оказанию продуктовой помощи, отметил он.

Глава ДСМР привел в пример проект Духовного собрания мусульман России "Мы с вами", в рамках которого нуждающимся семьям в РФ раздали около пяти тысяч пакетов с едой, каждый стоимостью порядка двух тысяч рублей.

Проблема с мигрантами, по словам Крганова, есть и на границах России, поскольку "власти разных стран не очень хотят их принимать".

Вместе с тем муфтий отметил, что медики в России в условиях эпидемии оказывают помощь мигрантам даже без документов.

"Мы не знаем примеров отказа трудовым мигрантам в медицинской помощи в России. Они не спрашивают документов, лечат, что правильно", — подытожил муфтий.

Ранее глава мусульманского благотворительного фонда "Закят" Рифат Измайлов заявил, что исламское общество Москвы сделает духовную поддержку и гуманитарную помощь мигрантам одним из приоритетных направлений своей деятельности. Он рассказал, что мусульманам из стран СНГ, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, передают продукты и оказывают духовную поддержку.