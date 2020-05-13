В Beeline прокомментировали информацию о размещении сотрудников на карантин

Руководство компании заверило, что следует инструкции Минздрава, согласно которой при первом подозрении на заражение кого-либо из сотрудников COVID-19 следует социально изолировать данных работников и всех, кто с ними контактировал.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Компания Beeline Uzbekistan прокомментировала размещенную ранее информацию о том, что около сотни работников были помещены на карантин из-за подозрения на COVID-19.

По словам руководства, с введением в Узбекистане ограничительных мер компания Beeline перевела как можно больше своих сотрудников на удаленную работу.

"Но есть операционные задачи, которые обязывают нас и часть команды находиться в офисе в столь непростое время, чтобы наши абоненты могли продолжать пользоваться сервисом Beeline и всегда имели возможность связаться со специалистами компании, которые могут им оперативно помочь", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что как только появилось подозрение, что кто-либо из работников мог заразиться COVID-19, тут же было проведено массовое тестирование.

После этого в целях обеспечения безопасности сотрудников и их родных Beeline Uzbekistan разместил своих работников на 14-дневный карантин согласно инструкции Минздрава.

В компании заверяют, что держат ситуацию под контролем.

"Мы ценим вклад наших ребят и благодарим их за самоотверженный и ответственный труд! Мы постоянно находимся в контакте с ними и будем оказывать им всю необходимую поддержку. Люди – самый ценный ресурс компании. Для нас здоровье и безопасность сотрудников всегда были и остаются в главном приоритете", — заявил гендиректор Beeline Uzbekistan Сергей Афонин.

Он отметил, что с самого начала введения в республике карантина в офисах компании соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования и регулярно проводятся профилактические мероприятия.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 568 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 2 040— выздоровели.