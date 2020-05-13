18:04 13 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Пассажир в зале ожидания

В посольстве РФ в Узбекистане дали разъяснение по вывозу россиян из республики

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
Получить короткую ссылку
255 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14124298/Posolstvo-RF-v-Uzbekistane-dalo-razyasnenie-po-vyvozu-rossiyan-iz-respubliki.html

Дипломаты просят граждан следить только за официальной информацией и не верить ложным сведениям, распространяемым рядом СМИ.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане дали комментарий по поводу ложной информации, распространяемой некоторыми СМИ, относительно вывоза российских граждан из республики.

По словам заведующего Консульским отделом посольства Ивана Фетисова, дипломаты дипведомства активно работают над возвращением россиян домой.

В частности, с 17 марта по 29 апреля было организовано 16 чартерных рейсов, на борту которых в общей сумме был 2 681 человек.

"Каждый рейс обслуживают дипломаты посольства, решая возникающие проблему также и в аэропорту. Оказываем содействие в доставке наших граждан непосредственно к вылету с учетом ранее принятых ограничительных мер на территории Узбекистана", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что на данный момент на территории республики еще остаются граждане России, которые по тем или иным причинам не смогли попасть на организованные рейсы.

Что им необходимо делать?

  1. Заполнить заявление на сайте госуслуг — это обязательное условие для любых рейсов.
  2. Заполнить анкету на интернет-ресурсах посольства — это позволит дипломатам и гражданам РФ поддерживать постоянную связь. 
  3. Быть постоянно на связи, поскольку информация о рейсах может поступить в любой момент.
Вывозные рейсы формируются Росавиацией и утверждаются Федеральным штабом с учетом квоты прибытия россиян из всех иностранных государств — это 500 человек в Москву ежедневно и 200 человек — в региональные центры.

Также квоты формируются по территориальному принципу проживания граждан.

Все рейсы осуществляются исключительно на коммерческой основе.

Напомним: Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные и специальные рейсы.

Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Sputnik / Мария Науменко
Озвучен список авиарейсов для вывоза узбекистанцев из-за границы

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров.

После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
самолет, Чартер, Посольство России в Узбекистане



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
В Подмосковье завершилось строительство Главного храма Вооруженных Сил России
Грандиозный проект: как выглядит главный храм Вооруженных сил России — видео
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться