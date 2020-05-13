В посольстве РФ в Узбекистане дали разъяснение по вывозу россиян из республики

Дипломаты просят граждан следить только за официальной информацией и не верить ложным сведениям, распространяемым рядом СМИ.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане дали комментарий по поводу ложной информации, распространяемой некоторыми СМИ, относительно вывоза российских граждан из республики.

По словам заведующего Консульским отделом посольства Ивана Фетисова, дипломаты дипведомства активно работают над возвращением россиян домой.

В частности, с 17 марта по 29 апреля было организовано 16 чартерных рейсов, на борту которых в общей сумме был 2 681 человек.

"Каждый рейс обслуживают дипломаты посольства, решая возникающие проблему также и в аэропорту. Оказываем содействие в доставке наших граждан непосредственно к вылету с учетом ранее принятых ограничительных мер на территории Узбекистана", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что на данный момент на территории республики еще остаются граждане России, которые по тем или иным причинам не смогли попасть на организованные рейсы.

Что им необходимо делать?

Заполнить заявление на сайте госуслуг — это обязательное условие для любых рейсов. Заполнить анкету на интернет-ресурсах посольства — это позволит дипломатам и гражданам РФ поддерживать постоянную связь. Быть постоянно на связи, поскольку информация о рейсах может поступить в любой момент.

Вывозные рейсы формируются Росавиацией и утверждаются Федеральным штабом с учетом квоты прибытия россиян из всех иностранных государств — это 500 человек в Москву ежедневно и 200 человек — в региональные центры.

Также квоты формируются по территориальному принципу проживания граждан.

Все рейсы осуществляются исключительно на коммерческой основе.

Напомним: Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные и специальные рейсы.

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров.

После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.