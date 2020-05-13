В Государственном налоговом комитете грядут кадровые изменения

В частности, в ведомстве сменится председатель и вице-премьер по социальному развитию. Теперь их должен утвердить президент своим постановлением.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В скором времени в Государственном налоговом комитете (ГНК) произойдут кадровые изменения.

Депутаты партии "Миллий тикланиш" утвердили кандидатуру на должность председателя ведомства. Им станет Шерзод Кудбиев.

Кроме того, в ходе заседания было одобрено назначение Бехзода Мусаева заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.

Об этом сообщил лидер партии Алишер Кадиров в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, депутаты других фракций Законодательной палаты Олий Мажлиса поддержали представленные кандидатуры.

Теперь решение остается за главой республики Шавкат Мирзиёев— именно он должен утвердить выдвинутых кандидатов на должности, подписав соответствующее постановление.