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В Государственном налоговом комитете грядут кадровые изменения

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (360)
10210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14126376/V-Gosudarstvennom-nalogovom-komitete-gryadut-kadrovye-izmeneniya.html

В частности, в ведомстве сменится председатель и вице-премьер по социальному развитию. Теперь их должен утвердить президент своим постановлением.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В скором времени в Государственном налоговом комитете (ГНК) произойдут кадровые изменения. 

Депутаты партии "Миллий тикланиш" утвердили кандидатуру на должность председателя ведомства. Им станет Шерзод Кудбиев.

Валерий Тян
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Валерий Тян назначен на новую должность

Кроме того, в ходе заседания было одобрено назначение Бехзода Мусаева заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.

Об этом сообщил лидер партии Алишер Кадиров в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, депутаты других фракций Законодательной палаты Олий Мажлиса поддержали представленные кандидатуры.

Теперь решение остается за главой республики Шавкат Мирзиёев— именно он должен утвердить выдвинутых кандидатов на должности, подписав соответствующее постановление. 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (360)
Теги:
Бехзод Мусаев, председательство, Государственный налоговый комитет



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