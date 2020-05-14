На каких работах не допускается использование труда несовершеннолетних

Прием на работу лиц моложе 18 лет должен производиться в соответствии с требованиями законодательства. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане уделяют повышенное внимание защите прав несовершеннолетних, в особенности в трудовой сфере.

С каждым годом требования по недопущению использования труда граждан, не достигших 18 лет, лишь усиливаются.

В Минюсте разъяснили некоторые положения касательно длительности рабочего дня и категории работ, к которым могут быть допущены несовершеннолетние.

К каким работам нельзя привлекать лица моложе 18 лет?

Не допускается использование труда несовершеннолетних на работах, выполняемых под землей, под водой, на опасной высоте или в замкнутом пространстве.

Кроме того, подросткам запрещается работать с опасными механизмами, оборудованием и инструментами.

Согласно законодательству, гражданам моложе 18 лет нельзя трудиться в местах, где они могут подвергаться воздействию опасных веществ, процессов или температур, уровней шума или вибрации, наносящих вред здоровью.

Помимо этого, несовершеннолетних запрещено привлекать к работам в особо трудных условиях. Например, которые подразумевает, что трудиться придется по ночам или слишком долго по времени. Сюда же относятся любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей, превышающих установленные нормы.

Отдельно в законодательстве прописано, что подросткам нельзя трудиться в местах, которые по своему характеру могут повредить нравственности этой категории работников.

Сколько может работать подросток?

В неделю несовершеннолетний 16-18 лет может работать не более 36 часов, а лица в возрасте 15-16 лет — не более 24 часов в неделю.

"Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта для лиц соответствующего возраста", — говорится в законе.

Порядок оплаты труда

Оплата труда несовершеннолетних работников при сокращенной продолжительности ежедневной работы производится в таком же размере, как и для работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд учащихся, работающих на предприятиях в свободное от учебы время, оплачивается исходя из отработанного времени или в зависимости от выработки.

При этом работодатель обязан установить для подростка нормы выработки исходя из общих требований к сокращенной продолжительности рабочего времени.