Федор Полетаев: итальянский партизан из рязанской деревни

Девятого мая в поселке Красногорск Ташкентской области был открыт восстановленный монумент Герою Советского Союза Федору Полетаеву. В годы Второй мировой войны ему довелось участвовать в борьбе за освобождение от фашистов не только СССР, но и далекой Италии.

Будущий герой родился 14 мая 1909 года в простой крестьянской семье в деревне Катино под Рязанью. Получил начальное образование, а в 14 лет уехал на заработки в Подмосковье. Работал там грузчиком на торфоразработках.

Через шесть лет женился, и вскоре новобрачные вернулась на малую родину главы семьи. После рождения дочери Саши, в 1931-м, Федора Полетаева призвали в армию.

Он служил артиллеристом в Московской Пролетарской дивизии. Там же освоил навыки кузнечного дела, которые затем ему пригодились в будущем — после демобилизации он работал в колхозе.

Посольство РФ в Узбекистане Федор Полетаев

Так бы и продолжал Федор Полетаев заниматься мирным делом и растить детей, но пришла война. В августе 1941 года его во второй раз призвали в армию. Полетаев участвовал в героической обороне Москвы и в сражении под Харьковом. В 1942-м, по информации некоторых источников, ему присвоили звание сержанта.

В июле того же года дивизия попала в окружение. Полетаев был серьезно ранен в ногу. Боевым товарищам пришлось отставить его на попечение жителей одной из деревень на оккупированной немцами территории.

Выздоровев, Полетаев решил пересечь линию фронта и выйти к своим. Но, к сожалению, ему это не удалось. По дороге он попал в плен, но в тот же день бежал. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом.

© Sputnik / Пахомов Портрет Героя Советского Союза Федора Андриановича Полетаева (партизанский псевдоним Поэтан) (1909-1945). Солдат советской армии, активный участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны. Репродукция.

Начались долгие и страшные скитания по немецким лагерям для военнопленных. А их было много: Вязьма, Бердичев, польский Мелец и Славонски-Брод в Югославии. Но и здесь Полетаев не сдавался: совершил несколько неудачных попыток бегства.

В 1944 году его отправили на принудительные работы в Италию, в концлагерь близ Генуи. Там ему при помощи местных коммунистов удалось совершить побег.

Для советского солдата Полетаева не было иного выбора, кроме как присоединиться к итальянским партизанам. Здесь, вдали от родины, он мог мстить ее смертельным врагам — немецким захватчикам, которые к тому времени оккупировали и Италию.

В горах Лигурии в составе бригады "Оресте" партизанской дивизии "Пинан Чикеро" Полетаев принял участие во множестве боев с нацистами. Патриоты наносили удары по отдельным отрядам противника, уничтожали его боевые дозоры и линии связи.

На поле боя Федор Полетаев проявлял мужество и отвагу. Итальянцы за высокий рост называли иностранца Гигантом Федором. Было у него и другое прозвище — Поэтан. Писарь-итальянец не смог правильно записать его фамилию и несколько исказил ее.

© Sputnik / Сергей Субботин В музее Героя Советского Союза, участника движения Сопротивления в Италии Федора Полетаева. Рязань, 2005 год.

В начале 1945 года немцы предприняли крупномасштабную карательную операцию против партизанских баз в Лигурии, чтобы раз и навсегда покончить с непокорными. Второго февраля 1945-го близ городка Канталупо произошел ожесточенный бой.

Группа партизан, в числе которых был и Поэтан, преградила путь оккупантам. В конце концов, решительное сопротивление итальянских бойцов заставило немцев отступить. Но к фашистам могло подойти подкрепление, поэтому их надо было как можно скорее заставить сдаться.

Полетаев встал во весь рост и, ведя огонь из автомата, могучим голосом приказал карателям сложить оружие. Растерявшиеся, они стали поднимать руки. На подмогу советскому солдату уже спешили его товарищи. Но тут один из немцев выстрелил в Федора — пуля пробила горло.

Партизаны завершили бой и разгромили противника: больше 20 гитлеровцев было убито и около 50 взято в плен. Но Федору Полетаеву не суждено было пережить этот день — рана оказалась смертельной.

Итальянские братья по оружию похоронили Полетаева со всеми воинскими почестями на кладбище в небольшом селе Рокетта. После войны его как национального героя Италии, награжденного золотой медалью "За воинскую доблесть" (за все время существования ее вручили лишь 14 иностранцам) и бронзовой звездой бойца Гарибальдийской партизанской бригады, перезахоронили на воинском участке старинного кладбища Стальено в Генуе.

© Sputnik / Яков Халип Могила национального героя Италии и Героя Советского Союза Федора Полетаева на кладбище Стальено в Генуе, 1964 год.

В 1947 году итальянские власти передали советскому консулу награды героя. Однако установить его личность властям СССР удалось не сразу — из-за ошибки писаря, исказившего фамилию Федора.

Итальянская награда звезда Гарибальди — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда". © Sputnik / К. Куличенко

Высшая награда Италии золотая медаль "За военную доблесть" — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда". © Sputnik / К. Куличенко 1 / 2 © Sputnik / К. Куличенко Итальянская награда звезда Гарибальди — одна из наград Героя Советского Союза, участника итальянского движения Сопротивления Федора Андриановича Полетаева (Поэтана). Репродукция фотографии из газеты "Красная звезда".

Лишь через десять лет, в 1957-м, писателю Сергею Смирнову удалось узнать настоящее имя советского солдата, участвовавшего в освобождении Италии. А в декабре 1962 года его заслуги высоко оценили на родине: Полетаеву было присвоено звание Героя Советского Союза — "за героизм и мужество, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков".

© Sputnik / Олег Кулеш Памятник Герою Советского Союза, участнику итальянского движения Сопротивления Федору Полетаеву в Рязани, 1978 год.

Именем Федора Андриановича Полетаева названы улицы в городах не только России и Италии, но и Беларуси, Украины и Казахстана.

Установили в его честь и несколько памятников, один из которых — в Узбекистане, в поселке Красногорск Ташкентской области. Стелу с барельефом открыли в 1972 году. Однако в 2014-м, по решению местных властей, ее снесли. Причиной стало аварийное состояние.

В начале февраля этого года губернатор Рязанской области Николай Любимов попросил власти страны восстановить монумент, "чтобы память о Полетаеве жила во всех странах". Он был снова открыт 9 мая, в день 75-летия Победы.