Узбекистан получил гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19

В республику доставлены медицинские комбинезоны, хирургические маски, защитные очки и бесконтактные электронные термометры.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В аэропорт Ташкента 12, 13 и 14 мая был доставлен гуманитарный груз от правительства Китая для борьбы с новым коронавирусом, сообщили в посольстве КНР в Узбекистане.

Республика получила медицинские комбинезоны, хирургические маски, защитные очки и бесконтактные электронные термометры. Общий вес груза превышает 12 тонн.

Посольство Китая в Узбекистане В Узбекистан доставлена часть гуманитарного груза из Китая для борьбы с коронавирусом

Как отметили в посольстве, в июне китайская сторона планирует направить в Узбекистан еще партию гуманитарной помощи.

Посольство Китая в Узбекистане В Узбекистан доставлена часть гуманитарного груза из Китая для борьбы с коронавирусом

Напомним, в конце апреля правительство КНР безвозмездно передало республике 100 тысяч тест-систем для выявления COVID-19. Кроме того, в РУз с десятидневной миссией прилетала группа китайских медиков.

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По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 636 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать пациентов скончались, 2 136 выздоровели.