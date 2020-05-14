Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 мая

Уровень выздоровления от COVID-19 продолжает расти: сейчас он составляет 81% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 68 граждан.

Таким образом, по данным на 15.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 636 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 489 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Динамика выздоровлений остается положительной

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 81 гражданину.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте, Каракалпакстане, Ферганской, Самаркандской, Хорезмской и Бухарской областях.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 136.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 81% от общего числа инфицированных.

Радостная новость: Фергана полностью освободилась от COVID-19

Сегодня пришли радостные вести из Ферганской области — там от коронавируса выздоровел и был отправлен на реабилитацию последний пациент.

Им оказался 40-летний мужчина, который подхватил инфекцию в результате контакта с больным.

Таким образом, благодаря усилиям самоотверженных врачей в Фергане полностью выздоровели все 157 пациентов — регион на данный момент считается свободным от коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщали, что три области стали полностью свободными от COVID-19 — Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Однако позднее в Навоийской области вновь было зарегистрировано 17 случаев заражения.

В республике частично возобновится транспортное сообщение между регионами

Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать меры по восстановлению транспортного сообщения между отдаленными районами и Ташкентом.

В частности, власти планируют:

возобновить пассажирские авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом;

восстановить движение высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину;

снять ограничения на передвижение в городах на личном транспорте.

Пенсии, зарплаты и пособия решено снова выплачивать наличными

Система, при которой с начала карантина пенсии, зарплаты и пособия выплачивались в виде перевода денег на банковскую карту, показала свою неэффективность и вызвала много жалоб со стороны населения.

Власти пошли гражданам навстречу и разрешили выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме в полном соответствии с правилами карантина.

Кто в первую очередь попадет на чартеры из РФ в Узбекистан

Посольство Узбекистана РФ активно работает над возвращением граждан на родину. На сегодняшний день в онлайн-списке, составленном Консульским отделом посольства, числятся 55 тысяч человек, которые ждут возможности попасть домой.

Такие же списки составляются в регионах РФ генконсульствами Узбекистана, в них включены ориентировочно 10 тысяч граждан.

В посольстве заявили, что на чартерные рейсы, в первую очередь, допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

Граждане пытаются попасть домой всеми способами

МИД РУз и Генконсульство Узбекистана в Казани держат на контроле ситуацию, связанную со скоплением граждан на российско-казахстанской границе.

Люди приехали в пропускные пункты "Маштаково" и "Сагарчинск" в надежде выехать на родину. Отмечается, что граждане республики прибывают на автомобилях с разных регионов РФ и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения домой.

В республике состоится онлайн-концерт в поддержку врачей

В Узбекистане покажут онлайн-концерт в поддержку врачей, которые борются с пандемией в этот непростой период.

Остаемся дома: Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт во время карантина >>

Популярные звезды зарубежной и узбекской эстрады, заслуженные и народные артисты республики выступят посредством коротких включений в системе Zoom.

Китай продолжает направлять гумпомощь в Узбекистан

КНР направила в республику очередную партию гуманитарной помощи.

Республика получила медицинские комбинезоны, хирургические маски, защитные очки и бесконтактные электронные термометры.

Общий вес груза превышает 12 тонн.

Общая сумма гуманитарной помощи — около 2 миллионов китайских юаней или более 2,85 миллиарда сумов.

Отмечается, что в июне Китай планирует направить в Узбекистан еще партию гуманитарной помощи.

Мирзиёев: не будет соблюдаться карантин, заставлю закрыться

Глава республики отметил, что после снятия карантина население не хочет повторения тревожной ситуации, возникшей в первые дни.

В связи с этим президент предупредил хокимов и руководителей предприятий об уголовной ответственности за нарушение правил карантина.

По его словам, требуется еще 7-10 дней соблюдать карантинные меры, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,35 миллиона, скончались свыше 297 тысяч человек, выздоровели — более 1,55 миллиона.