Онлайн-концерт для врачей: "Путь" от Сабины Мустаевой и "рахмат" от Аль Бано

Четырнадцатого мая телеканал UzReport TV провел трансляцию благотворительного онлайн-концерта "Из дома с любовью", участники которого — известные артисты — поддержали творчеством и добрым словом медиков, борющихся с коронавирусом.

В концерте приняли участие Владимир Михайлов (Master), Милена Мадмусаева, Наталья Нурмухамедова, Андрей Проценко, Насиба Абдуллаева, Алишер Ходжиниязов, Шарконий (Сардор), Матин, Ирода Дилроз, Сабина Мустаева, Женисбек Пиязов, Ирина Аббасова, Дарья Давыдова, Аль Бано Карризи, а также группы Sahar, Ko'k choy, Sharq и Setora.

Ведущие — Дильдар Исламова и Саидолимхон Турдибоев — отметили, что почти все артисты сейчас находятся на самоизоляции. Некоторые из них обратились к врачам и зрителям в записи.

Премьеры во время карантина

Первой выступила группа Sharq. Солисты Сарвар и Татьяна рассказали, что находятся дома и за прошедшие недели записали уже несколько новых песен. Во время прямого включения они представили премьеру лирической композиции "Шифокор" ("Врач"). Песню дуэт посвятил всем медикам, которые каждый день сражаются за жизни пациентов, рискуя собственным здоровьем.

Также в прямом эфире со словами благодарности выступил заслуженный артист России Владимир Михайлов (Master).

"Желаю врачам делать все возможное, чтобы люди оставались здоровыми. Крепкого вам здоровья. Спасибо за ваш труд. Особая благодарность государству, которое создает для врачей комфортные условия для работы", — сказал артист.

Свое выступление Владимир Михайлов сопроводил игрой на дойре — национальном узбекском инструменте.

Женисбек Пиязов, заслуженный артист Узбекистана, обладатель Гран При Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева исполнил песню из мультфильма "Бременские музыканты".

Анвар Джураев, солист группы Sahar, подключился к трансляции из Бухары.

"Дело в том, что мы записывали песню и снимали клип в Ташкенте. Я решил проведать родителей, которые живут в Бухаре. Но проезд закрыли, и я остался здесь, с родителями, — рассказал певец. — У меня мама врач на пенсии, поэтому для меня это вдвойне ценно — выразить свою благодарность медикам таким образом. Вы настоящие герои, вы заслуживаете самого большого уважения и любви".

В связи с погодой, которая установилась в эти дни, певец решил исполнить песню "Ёмгир" ("Дождь").

Певец Шарконий (Сардор Кенжаев) признался, что во время карантина открыл в себе талант повара, стал блогером и теперь делится своими рецептами.

Обращаясь к организаторам благотворительного онлайн-концерта, он отметил, что это очень доброе дело. А также поблагодарил врачей со всего мира: "Ваш труд и усердие очень значимы. Вы заслуживаете огромного уважения".

С премьерой песни в прямом эфире выступила также певица Ирода Дилроз — она исполнила новую композицию под названием "Хает учун" ("Ради жизни").

"Рахмат, Узбекистан!"

В концерте также приняла участие финалистка второго сезона проекта "Голос. Дети" Сабина Мустаева с песней "Путь".

"Я благодарю всех врачей, которые сегодня спасают миллионы жизней. Верю, что вместе мы все преодолеем и скоро вернемся к нашей привычной жизни", — обратилась к зрителям девушка.

С романсом выступила оперная певица, заслуженная артистка Узбекистана Милена Мадмусаева.

Ее коллега из Москвы, солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Давыдова под аккомпанемент фортепиано исполнила трогательную композицию "Ангел".

Завершило благотворительный онлайн-концерт "Из дома с любовью" специальное включение из Италии легендарного итальянского певца Аль Бано.

"Дорогой узбекский народ! Сегодня нас, как никогда раньше, объединяет общая проблема. Каждый пытается сделать все, что в его силах, чтобы помочь ближнему. Весь мир переживает сложный период, который нужно пройти с достоинством. Огромная благодарность и низкий поклон докторам, которые борются за жизнь каждого пациента. Благодаря таким преданным людям мы победим пандемию. Мы желаем каждому, кто сейчас находится в клинике и борется с этой болезнью, не сдаваться и верить в победу. Поверьте, вместе мы победим. Рахмат, Узбекистан! Всем счастья! Сейчас я хочу подарить вам прекрасную музыку", — сказал певец.

Достойным завершением прямого эфира, который длился почти два часа, стала всемирно известная песня Felicità (в переводе с итальянского — "Счастье". — Прим. ред.).

Объединить людей

Как рассказал первый заместитель главного редактора UzReport TV Алишер Азимов, благотворительный онлайн-концерт стал своего рода экспериментом.

"Ранее мы не проводили мероприятия развлекательного характера, формат телеканала предполагает более деловой контент. В данном случае мы согласились на предложение наших партнеров о проведении этого проекта, потому что речь шла о благотворительном концерте, посвященном непосредственно всем медработникам, борющимся с коронавирусом", — объяснил Азимов.

Подготовка онлайн-трансляции началась три недели назад. Главная сложность заключалась в том, чтобы состыковать время и возможности всех артистов. Еще одной трудностью было качество интернета во время живого эфира с обеих сторон.

"Мы проводили тестирование связи, которое показывало, что как минимум у 30 процентов участников интернет недостаточно хороший. В этом плане пришлось, конечно же, понервничать. В итоге, как нам кажется, получилось вполне неплохо. Идея объединения людей нам очень понравилась", — рассказал первый заместитель главного редактора UzReport TV.

Зрители могли заметить, что некоторые артисты ничего не исполнили, а ограничились только добрыми пожеланиями, и наоборот. Организаторы стремились к тому, чтобы всем артистам было комфортно. Кто-то захотел выразить свою благодарность только словами, а кто-то — музыкальной композицией.

Но главное — это живое общение людей, которые нашли возможность в такое непростое время обратиться к тем, кто каждый день спасает жизни.

По словам Алишера Азимова, необходимо изучить обратную связь от телезрителей и подписчиков. Важно понять, насколько подобные объединяющие проекты интересны людям и в каком формате их лучше всего проводить.

Звезды — врачам: опыт России

В конце апреля на сайте Sputnik Узбекистан прошла трансляция семичасового благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party. Свои лучшие произведения сыграли десятки известных джазменов России и мира.

Онлайн-марафон организовали МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Спустя несколько дней, третьего мая, зрители Первого канала увидели большой концерт-акцию "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!", в котором приняли участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, UMA2RMAN, EMIN, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и многие другие.