ГУВД Ташкента просит проявить гуманность к животным во время карантина

Многие животные в период изоляции лишились заботы тех, кто до пандемии за ними следил. Правоохранители призывают не быть равнодушными к беде, в которой оказались братья наши меньшие.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Карантин никому не дается легко. Люди вынуждены сидеть дома и строго соблюдать установленные ограничения уже больше месяца.

Однако, как отметили в столичном ГУВД, некоторые граждане вымещают все, что в них накопилось, на беззащитных животных.

"На ресурсы ГУВД Ташкента периодически поступают сообщения о негуманном обращении некоторых сограждан с кошками и собаками – как находящимися на их попечении, так и уличными (бездомными)", — говорится в сообщении.

Чаще всего в подобных случаях инспекторы профилактики проводят беседу с некоторыми местными жителями, на которых поступают жалобы, в некоторых случаях налагают штраф.

В ГУВД отмечают: животным тоже тяжело в период карантина. Правоохранители призывают граждан на собственном примере показывать, как доброта по отношению к братьям нашим меньшим позволит облегчить трудности, с которыми сейчас приходится сталкиваться.

Многие животные в период изоляции лишились заботы тех, кто до пандемии за ними следил. Так, например, произошло в Мирзо-Улугбекском районе.

Местные жители обнаружили нескольких уличных кошек, которые были в больном, истощенном состоянии. Дело в том, что ранее этих кошек подкармливали сотрудники ближайшего зоомагазина, однако в период карантина пушистые друзья остались без опеки.

За кошками теперь ухаживают сотрудники УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района. Они подкармливают их и проявляют к ним теплоту, которой в последнее время очень мало.

Своим примером правоохранители стараются показать, как важно заботиться друг о друге и, в частности, проявлять гуманность к братьям нашим меньшим в такое тяжелое время.

Что можно сделать?

Гражданам рекомендуется определить места, находящиеся рядом с жилыми домами, куда уличные животные могли бы приходить за едой и водой.

"Устройте небольшую кормушку, периодически проверяйте наличие в них воды и сухого корма, убедитесь, что она защищена от дождя (к примеру, установлена под деревом с густой кроной)", — призывают сотрудники ГУВД.

Если позволяют возможности и есть желание, то можно также уделить внимание здоровью животного – его можно вакцинировать.

Проявите заботу о пушистых друзьях, попавших в беду, и они вам будут очень благодарны, советуют правоохранители.