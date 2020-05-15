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Автомобили на границе

Лагерь-обсерватор развернут для узбекистанцев, скопившихся под Самарой

© Sputnik / Стрингер
Общество
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67001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14136531/Lager-observator-razvernut-dlya-uzbekistantsev-skopivshikhsya-pod-Samaroy.html

Правительство региона сообщает, что узбекистанцы прибыли на приграничную территорию Большечерниговского района, используя недостоверную информацию об открытии границ.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Лагерь-обсерватор развернут для более 600 граждан Узбекистана, которые скопились в самарском селе из-за закрытой границы с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"На данный момент число граждан - более 600. Для решения вопроса по самоизоляции указанных граждан и с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции власти региона вынуждены были развернуть на месте лагерь-обсерватор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что граждане Узбекистана прибыли на приграничную территорию Большечерниговского района, используя недостоверную информацию об открытии границ, власти региона предпринимают все необходимые усилия для скорейшего разрешения ситуации.

Ранее люди приехали в пропускные пункты "Маштаково" и "Сагарчинск" в надежде выехать на родину. Отмечается, что граждане республики прибывают на автомобилях с разных регионов РФ и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения домой.

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МИД РУз и Генконсульство Узбекистана в Казани держат на контроле ситуацию, связанную со скоплением граждан на российско-казахстанской границе.

Теги:
Самара, Карантин, коронавирус, госграница, граница, границы, Казахстан, Казахстан, Россия, Россия, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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