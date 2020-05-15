Автобусные маршруты в Ташкенте будут изменены

Основной акцент - на соединение автобусных направлений со станциями метро, создание сети магистральных и вспомогательных маршрутов, которые доставляют пассажиров к ним.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Специалисты АО "Тошшахартрансхизмат" и Минтранспорта разрабатывают новую карту автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом в транспортном ведомстве решили оптимизировать пассажиропоток, устранить дублирование маршрутов и обеспечить регулярность рейсов.

Основной акцент - на соединение автобусных направлений со станциями метро, создание сети магистральных и вспомогательных маршрутов, которые доставляют пассажиров к ним.

"Это позволит заполнять маршруты с неполными графиками за счет автобусов, которые освободились в процессе оптимизации, что резко сократит интервалы движения и предотвратит лишнюю трату времени пассажиров," - говорится в информации АО "Тошшахартрансхизмат".

В процессе оптимизации планируется закрепить автобусы большой вместимости на магистральных и проходящих по центру города маршрутах, а автобусы средней и малой вместимости пустить по вспомогательным и пригородным направлениям в зависимости от потока пассажиров.

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Специалисты позаботились и о совершенствовании автоматизированной системы оплаты проезда: подготовлен проект постановления правительства о введении 3-,7-,15-дневных электронных билетов. Если документ утвердят, то пассажирам не придется тратить дополнительные деньги на переходы с одного маршрута на другой.