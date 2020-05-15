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Минфин отказал Минстрою в покупке Land Cruiser для нужд ведомства

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14140700/Minfin-otkazal-Minstroyu-v-pokupke-Land-Cruiser-dlya-nuzhd-vedomstva.html

Отдельным пунктом в проекте документа предусмотрено приобретение для нужд ведомства автомобиля Land Cruiser 200 без проведения конкурсных торгов, на основании прямого заключения договора.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Неделю назад в Минфин на согласование поступил проект распоряжения Кабмина, разработанный Министерством строительства, сообщили в пресс-службе.

Отдельным пунктом в документе предусмотрено приобретение для нужд ведомства автомобиля Land Cruiser 200 без проведения конкурсных торгов, на основании прямого заключения договора.

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В Минфине отметили, что "согласно законодательству, министерствам, ведомства и другим органам запрещается практика подготовки и внесения в Кабмин проектов нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление исключительного порядка заключения прямых договоров при осуществлении государственных закупок".

По причине несоответствия нормы, а также в целях обеспечения открытости, прозрачности, конкуренции и эффективного использования финансовых средств Минфин направил разработчику проекта свои замечания по исключению данной нормы из проекта.

Теги:
Узбекистан, автомобиль, Министерство строительства, Министерство финансов Узбекистана



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