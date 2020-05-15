Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 мая

По последним данным, уровень выздоровления от COVID-19 в республике составляет 80 процентов от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные к этому часу новости о ситуации с коронавирусом в республике.

Динамика заболеваний

Министерство здравоохранения в пятницу сообщило о выявлении 37 случаев заражения COVID-19. Общее число достигло 2 682.

Динамика выздоровлений

Сегодня хорошие новости пришли из Наманганской области, где вылечились пять человек, самому старшему из которых 60 лет, а младшей — три года, а также из Самаркандской области — там выздоровели 15 граждан (самой старшей пациентке — 52 года, самому младшему — 11 лет), Каракалпакстана (два человека). Все они были отправлены на реабилитацию.

Всего в стране победили болезнь 2 158 человек. На лечении находятся 513 пациентов.

Карантин продлен

Власти Узбекистана продлили карантинные меры против распространение коронавируса COVID-19 до 1 июня. Решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Авиа- и железнодорожное частично восстановят

При этом с 15 мая в "желтых зонах" откроются парки — за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания. Также в "зеленых зонах" разрешена работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием и музеев — с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции. Возобновят свою деятельность частные агентства занятости, риэлторские компании и ветеринарные клиники.

С 18 мая в Узбекистане возобновляются авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем на северо-западе страны, а также Термезом на юге, движение высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области на востоке страны).

В оперштабе при Кабмине подчеркнули, что при организации воздушных и железнодорожных перевозок необходимо соблюдать все карантинные правила, в том числе ограничение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования.

Ситуация под Самарой

Для более 600 узбекистанцев, которые собрались в самарском селе из-за закрытой границы с Казахстаном, развернут лагерь-обсерватор — чтобы решить вопрос по их самоизоляции и предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы правительства региона, граждане прибыли на приграничную территорию Большечерниговского района, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ.

Министерство иностранных дел Узбекистана и Генконсульство РУз в Казани держат ситуацию на контроле.

Минздрав вступился за врача

Министерство здравоохранения Узбекистана встало на защиту начальника отделения Акдарьинского районного медицинского объединения Х. Д., в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 ("Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями").

Накануне прокуратура Самаркандской области сообщила, что врач, несмотря на явные признаки коронавирусной инфекции, продолжал работать, при этом 34 человека, контактировавшие с ним, заразились COVID-19.

Минздрав считает решение о привлечении к ответственности Х. Д. в этом случае необоснованным, в связи с чем глава ведомства Алишер Шадманов 14 мая направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой рассмотреть в пределах своей компетенции вопрос об отмене решения о возбуждении уголовного дела.

Плов для всех

Дипломатические представительства Узбекистана в Москве при помощи неравнодушных соотечественников организовали благотворительную акцию "#Спасибо!", приготовив более тысячи порций настоящего узбекского плова в двух больших казанах.

Порции были переданы врачам, работающим в различных медучреждениях российской столицы, узбекистанцам, живущим в хостелах в ожидании чартерных рейсов на родину, а также соотечественникам, болеющим COVID-19 — разумеется, с соблюдением всех требований безопасности.

Посольство Узбекистана в РФ Благотворительная акция "Спасибо", организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.