Открытие торгового комплекса "Абу-Сахий" в Ташкенте - фейк

Данный ТК не имеет разрешения осуществлять деятельность до окончания карантинных мер, заявил представитель Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Ботир Курбанов опроверг слухи об открытии торгового комплекса "Абу-Сахий".

По его словам, данный ТК не имеет разрешения осуществлять деятельность до окончания карантинных мер. По решению Специальной республиканской комиссии, независимо от классификации региона, в Узбекистане продолжают в штатном режиме работать продуктовые рынки.

Напомним, на минувших выходных в Ташкенте открылся на один день и со скандалом закрылся ресторан Qanotchi.

На директора ресторана был составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Было установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования Специальной республиканской комиссии, которые запрещают деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и других).