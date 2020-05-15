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Рынок Абу-Сахий в Ташкенте

Открытие торгового комплекса "Абу-Сахий" в Ташкенте - фейк

REUTERS / Stringer
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14142861/Otkrytie-torgovogo-kompleksa-Abu-Sakhiy-v-Tashkente---feyk.html

Данный ТК не имеет разрешения осуществлять деятельность до окончания карантинных мер, заявил представитель Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Ботир Курбанов опроверг слухи об открытии торгового комплекса "Абу-Сахий".

Официант с бокалом вина
© CC0 / Pixabay
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По его словам, данный ТК не имеет разрешения осуществлять деятельность до окончания карантинных мер. По решению Специальной республиканской комиссии, независимо от классификации региона, в Узбекистане продолжают в штатном режиме работать продуктовые рынки.

Напомним, на минувших выходных в Ташкенте открылся на один день и со скандалом закрылся ресторан Qanotchi.

На директора ресторана был составлен протокол об административной ответственности за нарушение требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Было установлено, что ресторан занимался несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования Специальной республиканской комиссии, которые запрещают деятельность развлекательных объектов (ночные клубы, рестораны, кафе и других).

Теги:
Узбекистан, Карантин, Ташкент, рынок



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