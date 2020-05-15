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Фотография с разбросанной гумпомощью, возмутившая интернет-пользователей

В областном хокимияте прокомментировали фото с разбросанной гумпомощью

Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14143642/V-hokimiyate-Syrdarinskoj-oblasti-prokommentirovali-foto-s-razbrosannoj-gumpomoshchyu.html

Ранее в соцсетях распространилась фотография с небрежно лежащими на земле вещами, предназначенными для пострадавших от наводнения.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В хокимияте Сырдарьинской области объяснили, почему гуманитарная помощь, предназначенная для пострадавших от наводнения граждан, оказалась на мокрой земле в плачевном состоянии.

Фотография с вещами, лежащими под открытым небом, ранее распространилась в соцсетях и вызвала возмущение интернет-пользователей.

В хокимияте рассказали, что фото было сделано на временном складе, расположенном на улице Закирова в Гулистане. Там вещи сначала проходят сортировку, а затем дезинфицируются специальным раствором — чтобы снизить риск распространения различных инфекций, в том числе и короновируса. После этого волонтеры, привлеченные Сырдарьинским областным советом Союза молодежи Узбекистана, продолжают сортировать вещи на закрытом складе.

В Гулистане 13 и 14 мая шел сильный дождь. Волонтеры в закрытой части склада ждали, пока закончится ливень. Именно в этот промежуток времени неизвестное лицо и сделало провокационный снимок, объяснили в хокимияте.

  • Склад гуманитарной помощи
    Склад гуманитарной помощи
    Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
  • Склад гуманитарной помощи
    Склад гуманитарной помощи
    Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
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Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
Склад гуманитарной помощи
Теги:
Узбекистан, хокимият, гуманитарная помощь, Сырдарьинская область



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