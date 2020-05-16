Подсчитана сумма, выделенная из бюджета на ликвидацию последствий ЧС в Сырдарье

Все расходы будут покрываться из государственного бюджета, не затрагивая средства, выделенные для других областей.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области разместила на своем Telegram-канале инфографику, иллюстрирующую расходы государства, связанные с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Согласно приведенным данным, в общей сложности на ликвидацию последствий ЧС из госбюджета выделено 1,5 трлн сумов.

На ремонт пострадавших, но уцелевших домов, а также строительство новых жилых массивов и нескольких социальных объектов планируется потратить 123 млрд сумов.

На восстановление и проведение питьевой воды уйдет 163 млрд сумов, дорог и мостов – 390 млрд, системы ирригации – 100 млрд, связи и коммуникации – 13 млрд, природного газа - 22 млрд, электричества – 68 млрд. На восстановление всей документации потратят 1 млрд сумов.

При этом как отметил заминистра финансов Ёркин Турсунов в рамках сессии международного пресс-клуба, все расходы будут покрываться из государственного бюджета, не затрагивая средства, выделенные для других областей, из дополнительных доходов и других источников.

На месте ЧС в Сырдарьинской области возобновляется подача газа >>

Напомним, 1 мая в МЧС Узбекистана сообщили, что произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Вода затопила близлежащие районы. Из зоны бедствия были эвакуированы жители. Разрушены и значительно повреждены дома, дороги и сельхозугодья.

Под руководством главы государства создана правительственная комиссия по ликвидации последствий катастрофы.